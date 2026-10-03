Reniec informó que unas 600,000 personas todavía tienen pendiente recoger su DNI. (Foto: Archivo GEC)
Reniec informó que unas 600,000 personas todavía tienen pendiente recoger su DNI. (Foto: Archivo GEC)
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Redacción Gestión
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A pocos días de las , alrededor de 600,000 ciudadanos aún no han recogido su Documento Nacional de Identidad (DNI) en las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Ante esta situación, la entidad implementó medidas extraordinarias para agilizar la entrega de los documentos y facilitar que los electores puedan contar con su DNI para la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

El vocero del Reniec, Iván Torres, explicó que se amplió a 12 horas continuas la atención presencial en la mayoría de las oficinas, que funcionan de 7:45 a.m. a 7:45 p.m. En las sedes centrales departamentales con mayor demanda, la atención comienza desde las 6:45 a.m.

Este domingo 4 de octubre se llevará a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: Andina
Este domingo 4 de octubre se llevará a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: Andina

Además, Reniec habilitó jornadas extraordinarias durante los fines de semana, incluido el mismo día de las elecciones. Este domingo 4 de octubre, las oficinas atenderán desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., de acuerdo con lo informado por Torres en Andina.

¿Se podrá votar con el DNI vencido?

De manera excepcional,

La disposición comprende las modalidades vigentes del documento, por lo que se podrá sufragar con el DNI azul, el DNI amarillo o el DNI electrónico, aun cuando se encuentren vencidos.

Por ello, quienes todavía no hayan recogido un DNI tramitado ante Reniec cuentan con la posibilidad de acudir a las oficinas habilitadas el mismo domingo desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., mientras que quienes tengan un documento vencido podrán utilizarlo de manera excepcional para votar.

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