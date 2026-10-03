A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026), alrededor de 600,000 ciudadanos aún no han recogido su Documento Nacional de Identidad (DNI) en las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Ante esta situación, la entidad implementó medidas extraordinarias para agilizar la entrega de los documentos y facilitar que los electores puedan contar con su DNI para la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

El vocero del Reniec, Iván Torres, explicó que se amplió a 12 horas continuas la atención presencial en la mayoría de las oficinas, que funcionan de 7:45 a.m. a 7:45 p.m. En las sedes centrales departamentales con mayor demanda, la atención comienza desde las 6:45 a.m.

Este domingo 4 de octubre se llevará a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: Andina

Además, Reniec habilitó jornadas extraordinarias durante los fines de semana, incluido el mismo día de las elecciones. Este domingo 4 de octubre, las oficinas atenderán desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. , de acuerdo con lo informado por Torres en Andina.

La ampliación del horario busca que los ciudadanos que todavía tienen pendiente recoger su documento puedan hacerlo desde las primeras horas del domingo y luego dirigirse a sus respectivos locales de votación.

¿Se podrá votar con el DNI vencido?

De manera excepcional, Reniec autorizó el uso del DNI caduco para participar en las ERM 2026. La medida busca garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos cuyo documento haya vencido.

La disposición comprende las modalidades vigentes del documento, por lo que se podrá sufragar con el DNI azul, el DNI amarillo o el DNI electrónico, aun cuando se encuentren vencidos.

Por ello, quienes todavía no hayan recogido un DNI tramitado ante Reniec cuentan con la posibilidad de acudir a las oficinas habilitadas el mismo domingo desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., mientras que quienes tengan un documento vencido podrán utilizarlo de manera excepcional para votar.