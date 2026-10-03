Los ciudadanos que acudirán a votar este domingo 4 de octubre contarán con horarios especiales en los principales servicios de transporte público de Lima y Callao, con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que se mantendrá la operación de los servicios autorizados para facilitar el desplazamiento hacia los locales de votación y garantizar la continuidad del transporte durante la jornada electoral.

Metropolitano

El Metropolitano tendrá horarios diferenciados según sus servicios. Las rutas A funcionarán de 5:00 a. m. a 10:50 p. m., mientras que las rutas B y C operarán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

El Expreso 1 circulará de 5:00 a. m. a 10:30 p. m. y el Expreso 5 estará disponible de 6:00 a. m. a 5:30 p. m.

Los servicios alimentadores funcionarán hasta las 11:00 p. m.

El Metropolitano tendrá horarios diferenciados para sus rutas y servicios durante las elecciones del domingo 4 de octubre. Foto: USI.

Además, durante el periodo de prueba de la vía expresa Grau estará disponible el servicio especial Grau, que conectará la estación Central con las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas I. Este servicio funcionará de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Líneas 1 y 2 del Metro

La Línea 1 del Metro de Lima atenderá de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con un total de 334 carreras programadas.

En tanto, la Línea 2 operará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., con 317 carreras durante la jornada electoral.

Corredores complementarios y transporte regular

Los corredores complementarios mantendrán sus rutas y servicios habituales entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m.

Por su parte, el transporte público regular autorizado operará desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, aunque la atención estará sujeta a la demanda de pasajeros.

AeroDirecto y taxis autorizados

El servicio AeroDirecto mantendrá sus seis rutas y horarios habituales para facilitar el traslado hacia y desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Los taxis autorizados, en tanto, prestarán servicio durante las 24 horas del domingo 4 de octubre.

La ATU recomendó a los ciudadanos revisar con anticipación las rutas y horarios disponibles, así como considerar los tiempos de viaje para acudir a sus locales de votación.

La entidad también exhortó a utilizar el transporte público autorizado y tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.