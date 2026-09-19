El convenio establece las condiciones y el marco jurídico para el desarrollo independiente de las labores de observación electoral de la OEA. Foto: Cancillería.
El convenio establece las condiciones y el marco jurídico para el desarrollo independiente de las labores de observación electoral de la OEA. Foto: Cancillería.
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Redacción Gestión
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La Secretaría General de la OEA y el Ministerio de Relaciones Exteriores establecieron un acuerdo para la Misión de Observación Electoral (MOE)

y el representante de la OEA en el Perú, Miguel Ángel Trinidad suscribieron suscribieron un acuerdo que buscará facilidades para el desarrollo independiente de las labores de la MOE durante el proceso electoral de octubre próximo.

El instrumento establece el marco jurídico necesario para el correcto desarrollo de las funciones de la MOE. Al respecto, Espá resaltó la importancia de la observación electoral internacional de la OEA para contribuir al desarrollo de elecciones libres, justas y transparentes.

Por su parte, Miguel Ángel Trinidad destacó que la suscripción del acuerdo constituye un nuevo paso en la cooperación que mantienen la República del Perú y la OEA, en su condición de miembro fundador de esta organización.

La MOE desplegará equipos técnicos a nivel nacional para supervisar las diferentes etapas de las elecciones, desde la instalación de las mesas de sufragio hasta la participación ciudadana y el uso de tecnología electoral, entre otros aspectos.

El canciller Carlos Espá y el representante de la OEA en Perú, Miguel Ángel Trinidad, firmaron el acuerdo para las elecciones del 4 de octubre. Foto: Cancillería
El canciller Carlos Espá y el representante de la OEA en Perú, Miguel Ángel Trinidad, firmaron el acuerdo para las elecciones del 4 de octubre. Foto: Cancillería

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