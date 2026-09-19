El economista reemplaza a Rafael Rey y cuenta con más de 20 años de experiencia en regulación de servicios públicos, infraestructura de transporte y APP. Foto: Captura TV Perú
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Redacción Gestión
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Esta noche, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a José Angello Tangherlini Casal como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

El nuevo titular del MTC y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en puestos de alta dirección, administración y gestión de instituciones.

PERFIL DEL NUEVO TITULAR DEL MTC

Tangherlini es egresado de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Finanzas y cuenta con un diplomado en Asociaciones Público-Privadas (APP).

Su experiencia profesional incluye investigación y estudios económicos vinculados a la regulación de servicios públicos y de infraestructura de transporte, así como trabajo en Asociaciones Público-Privadas y en el sector agropecuario.

Antes de asumir la cartera de Transportes y Comunicaciones, Tangherlini se desempeñaba como viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego.

También ocupó cargos en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y el Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), entre otras instituciones.

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