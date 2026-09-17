Tras la denuncia de abuso sexual cometida por estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja contra uno de sus compañeros, la presidenta Keiko Fujimori anunció que el colegio ya no estará a cargo de la Marina de Guerra del Perú, y ahora estará bajo responsabilidad del Ministerio de Educación (Minedu).

“Se declarará la reorganización y se están tomando las medidas correctivas. La administración del colegio pasará a manos del Minedu para que ellos pongan orden y disciplina”, mencionó a la prensa.

La mandataria enfatizó que a los culpables les debe caer “todo el peso de la ley”, aunque reconoció que “si son jóvenes y no se ha hecho el cambio total de la normativa (en referencia a juzgarlos como adultos), habrá que respetar”.

Marina remueve a directora

La Marina de Guerra dispuso la separación de la directora, del docente y del entrenador de fútbol de la institución escolar mientras se desarrollan las investigaciones a cargo de la Fiscalía.

“Por mandato de la ley, por tratarse de menores de edad, se mantiene en reserva toda información que permita identificarlos”, añadieron.

En cifras del Ministerio de Educación, de enero a agosto de este año se reportaron 1,198 casos de violencia sexual entre escolares. Entre los hechos figuran tocamientos, acoso e incluso violación.

Respecto al 2025 y 2024, el incremento de casos fue del 35% y 21%, respectivamente.

Intervención fiscal: acusados están retenidos

La Fiscalía detalló en X que se inició la investigación preliminar tras recibir la denuncia —promovida por los padres de familia de la institución naval— tras el agravio contra el adolescente de 16 años.

Según reportes policiales y del Ministerio de la Mujer, son 10 los acusados que se encuentran retenidos en instalaciones de la Policía Nacional (PNP).

Los diez menores de edad del Liceo Naval permanecen intervenidos en la Comisaría de Familia. (Foto: GEC)

El fiscal Mariano de la Torre dispuso que la víctima pase por la cámara Gesell para que se tomen sus declaraciones, y también se recabarán los testimonios de los 10 menores detenidos en flagrancia.

Comunicado del Liceo Naval tras abuso sexual cometido contra menor. Foto: Facebook

Los supuestos agresores se encuentran en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre, en el Centro de Lima, mientras se realizan también otras diligencias urgentes para aclarar los hechos —añadieron desde la Fiscalía—.

🚨 #LoÚltimo | Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició investigación preliminar tras la denuncia de una presunta violación sexual, por parte de menores de edad del quinto año de secundaria de un centro educativo, en agravio de un estudiante de 16 años. Los hechos… pic.twitter.com/44GsmC6pwH — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 17, 2026

Liceo Naval se pronuncia tras denuncia

En la noche del 16 de septiembre, el Liceo Naval Almirante Guise emitió un comunicado para reportar que “vienen realizando las acciones y coordinaciones correspondientes” con las entidades competentes.

No obstante, se refirieron al hecho como una “presunta agresión física”, mas reiteraron que adoptarán medidas para fortalecer la disciplina, convivencia y seguridad de sus estudiantes.

Congreso emprende acciones

Desde el Congreso, la presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Flor Meza, anunció acciones de fiscalización tras el lamentable hecho.

“Nosotros tenemos que llegar a la investigación y además encontrar los culpables del caso”, expresó a los medios.

Meza reiteró que han remitido oficios a la Fiscalía, al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Educación para conocer qué medidas se adoptaron tras la denuncia.

“Lamentablemente, no hay psicólogos en todas las instituciones”, sostuvo.

El Ministerio de Defensa también calificó el suceso como “hechos de violencia física” y afirmó que se ha instruido a la Marina de Guerra del Perú a tomar acciones inmediatas para el normal desarrollo de las investigaciones.

“Se ha solicitado disponer las investigaciones o acciones administrativas inmediatas que correspondan en el marco de la normativa aplicable, con la finalidad de determinar la existencia de posibles responsabilidades administrativas disciplinarias”, comentaron.