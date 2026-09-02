La excongresista Kelly Portalatino permanece detenida en la Comisaría de Monserrat tras el accidente vehicular. Foto: Andina.
La excongresista Kelly Portalatino permanece detenida en la Comisaría de Monserrat tras el accidente vehicular. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La inició una investigación preliminar contra la por el presunto delito de lesiones culposas, tras un accidente vehicular ocurrido en las últimas horas.

Según informó el Ministerio Público, el caso se inició a raíz del accidente registrado en la intersección de la avenida Pacasmayo con el jirón Guillermo Dansey, en el Cercado de Lima, donde resultó afectado un ciudadano que se desplazaba en una bicicleta eléctrica.

La fiscal provincial Berenice Romero Ohama dispuso una serie de diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas se encuentra la pericia de dosaje etílico a la exlegisladora y la visualización de las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia de la zona.

También se ordenó realizar el reconocimiento médico-legal del herido, además de recoger las declaraciones del personal policial que intervino en el accidente, entre otras diligencias.

Portalatino permanece detenida en flagrancia en la Comisaría de Monserrat, en el Cercado de Lima, mientras continúan las investigaciones.

La excongresista Kelly Portalatino permanece detenida en la Comisaría de Monserrat tras el accidente vehicular. Foto: Ministerio Público.
La excongresista Kelly Portalatino permanece detenida en la Comisaría de Monserrat tras el accidente vehicular. Foto: Ministerio Público.

¿Qué declaró Kelly Portalatino?

De acuerdo con el documento policial, la excongresista señaló que se desplazaba en su vehículo por el jirón Guillermo Dansey y que, al girar hacia la avenida Pacasmayo, sintió que la llanta delantera tuvo un “pequeño rose”.

El ciudadano que conducía la bicicleta eléctrica sufrió una fractura en la región sacra de la columna y permanece internado en una clínica local, donde es monitoreado por el equipo médico.

La exlegisladora ingresó a la dependencia policial acompañada por agentes, aunque evitó brindar declaraciones a los medios de comunicación.

. De acuerdo con RPP, la camioneta involucrada en el accidente permanece en el frontispicio de la comisaría.

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