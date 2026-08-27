La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho) efectuó diligencias urgentes en las sedes del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional del Perú.

La medida se efectuó con el objetivo de recabar documentación relacionada con la contratación de Lourdes Morales Morote en el Despacho Ministerial, así como con la designación de su hija, Sofía Aguayo Morales, en el cargo de gerente general de la Biblioteca Nacional del Perú.

Las diligencias, a cargo de la fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo, buscan determinar si los hechos materia de investigación revisten carácter penal.

Las indagaciones se dan luego de una denuncia periodística que da cuenta que en el Ministerio de Cultura se contrató a dos exmilitantes del Partido Popular Cristiano (PPC), madre e hija.

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Las diligencias, a cargo de la fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo, buscan determinar si los hechos materia de investigación revisten carácter penal. Foto: GEC

La Biblioteca Nacional designó a Sofía Aguayo Morales como gerenta general con un sueldo de 15,600 soles al mes. Aguayo Morales edamás, estaría siendo investigada por presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y negociación incompatible, sefun el reporte periodistico.

Sofía Aguayo Morales dejó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) donde ejercía como subdirectora, para ser designada gerenta general de la Biblioteca Nacional el 8 de agosto, tres días después de visitar el despacho del ministro.

En tanto, su madre, Lourdes Beatriz Morales Morote, obtuvo una orden de servicio por 32,500 soles por 145 días para prestar servicios en el propio despacho de Beingolea, incluyendo apoyo en la coordinación de reuniones y la gestión de su agenda.