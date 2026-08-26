El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, indicó que el Gobierno busca incorporar próximamente a las empresas telefónicas y al sistema financiero en su estrategia contra la criminalidad, tras dialogar con representantes del sector transporte.

El funcionario afirmó que las operadoras ya le presentaron propuestas para combatir la delincuencia y señaló que las trasladará al ministro del Interior, César Astudillo, y a la presidenta Keiko Fujimori.

“En vez de ser consideradas como parte del problema, deberían ser consideradas como parte de la solución, porque tienen una serie de iniciativas y tienen además experiencia en otros países”, indicó en RPP.

Rey acotó que las operadoras podrían ayudar a identificar líneas que realizan un volumen inusual de llamadas y a detectar comunicaciones realizadas desde establecimientos penitenciarios, siempre que tengan facultades legales para ello.

El ministro precisó que la detección de números con miles de llamadas podría permitir identificar posibles estafas.

“Otro es en el caso de las extorsiones, que pueden definir cuándo una llamada está saliendo de adentro de los penales, y eso lo pueden localizar inmediatamente. Evidentemente, que hay que procurar que no entren los celulares a los penales; eso es un problema de la Policía y del Estado”, añadió.

Finalmente, Rey advirtió que bloquear la señal telefónica en los penales puede perjudicar a zonas cercanas, como hospitales y comisarías, por lo que propuso replantear esta medida.