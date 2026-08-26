Ministro Rey planteó sumar a empresas telefónicas y bancos en lucha contra la criminalidad. (Foto: Andina)
Ministro Rey planteó sumar a empresas telefónicas y bancos en lucha contra la criminalidad. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, tras dialogar con representantes del sector transporte.

, César Astudillo, y a la presidenta Keiko Fujimori.

“En vez de ser consideradas como parte del problema, deberían ser consideradas como parte de la solución, porque tienen una serie de iniciativas y tienen además experiencia en otros países”, indicó en RPP.

desde establecimientos penitenciarios, siempre que tengan facultades legales para ello.

El ministro precisó que la detección de números con miles de llamadas podría permitir identificar posibles estafas.

“Otro es en el caso de las extorsiones, que pueden definir cuándo una llamada está saliendo de adentro de los penales, y eso lo pueden localizar inmediatamente. Evidentemente, que hay que procurar que no entren los celulares a los penales; eso es un problema de la Policía y del Estado”, añadió.

Finalmente,

El ministro advirtió que bloquear la señal telefónica en los penales puede perjudicar a zonas cercanas, por lo que propuso replantear la medida. Foto: TV Perú
El ministro advirtió que bloquear la señal telefónica en los penales puede perjudicar a zonas cercanas, por lo que propuso replantear la medida. Foto: TV Perú

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