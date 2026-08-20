Congreso debate tras exposición de política general del gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Congreso)
Congreso debate tras exposición de política general del gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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donde se presentó la política general del gobierno de Keiko Fujimori.

derechos laborales, infraestructura, lucha contra la criminalidad y el alcance de las facultades legislativas que el Ejecutivo podría solicitar al Congreso.

Según la nueva normativa, el Consejo de Ministros puede acudir voluntariamente a la Cámara de Diputados para exponer la política general del Gobierno, pero sin plantear una cuestión de confianza obligatoria.

Noticia en desarrollo.

El debate se centró en torno a educación, empleo juvenil, seguridad ciudadana, inversión pública, prevención ante el fenómeno de El Niño, entre otros. Foto: GEC
El debate se centró en torno a educación, empleo juvenil, seguridad ciudadana, inversión pública, prevención ante el fenómeno de El Niño, entre otros. Foto: GEC

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