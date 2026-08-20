El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso inició el debate sobre la presentación del Gabinete de Luis Galarreta, donde se presentó la política general del gobierno de Keiko Fujimori.

Las intervenciones se concentran principalmente en torno a educación, empleo juvenil, seguridad ciudadana, inversión pública, prevención ante el fenómeno de El Niño, derechos laborales, infraestructura, lucha contra la criminalidad y el alcance de las facultades legislativas que el Ejecutivo podría solicitar al Congreso.

Según la nueva normativa, el Consejo de Ministros puede acudir voluntariamente a la Cámara de Diputados para exponer la política general del Gobierno, pero sin plantear una cuestión de confianza obligatoria.

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