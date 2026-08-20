El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, presenta este jueves 20 de agosto ante la Cámara de Diputados la Política General de Gobierno 2026-2031, documento que establece las principales prioridades de la administración de la presidenta Keiko Fujimori.

Durante su exposición, Galarreta sostuvo que el Ejecutivo recibió un “Estado desordenado y desbordado” y planteó una agenda centrada en seguridad ciudadana, prevención frente a desastres, desarrollo social, productividad y fortalecimiento institucional.

“Este Gobierno no viene a confrontar. Viene a resolver problemas. Viene a ordenar, a ejecutar y, en un plazo razonable, empezar a tener resultados y rendir cuentas”, afirmó ante el Pleno.

La política general se estructura en cinco ejes, que incluyen medidas con metas para diciembre de 2026, julio de 2027 y el 2031.

1. Seguridad ciudadana: más inteligencia, tecnología y control de las cárceles

El primer eje está enfocado en reducir la inseguridad y combatir delitos como la extorsión, el sicariato, el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y las economías ilegales.

Galarreta anunció el fortalecimiento de la División de Investigación de Extorsiones, con una inversión superior a S/19 millones. A diciembre de 2026 se prevé incorporar automóviles, camionetas y motocicletas y, posteriormente, drones, cámaras, computadoras, software de análisis criminal y equipos de protección.

También anunció la implementación del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (AFIS) en 15 unidades policiales de investigación criminal y criminalística. El Gobierno apunta a que el equipamiento sea entregado durante 2026.

A ello se sumará un sistema de videovigilancia inteligente con herramientas de inteligencia artificial, que, según el premier, deberá estar operativo hacia julio de 2027.

En materia penitenciaria, el Ejecutivo plantea construir penales de alta seguridad para internos de mayor peligrosidad y evaluar el uso de cuarteles en desuso de las Fuerzas Armadas para albergar a internos por delitos menores y otras personas que no representen un alto nivel de peligrosidad.

“Reitero el compromiso de la presidenta Keiko de construir penales de máxima seguridad, pero entenderán que eso toma un tiempo. Mientras eso se construye, necesitamos actuar y para ello debemos tener la data específica para sacar y retirar de los penales a quienes se encuentran por delitos de mínima intensidad”, manifestó.

Asimismo, anunció arcos detectores de seguridad en los penales, bloqueo efectivo de las señales de comunicación y un régimen penitenciario más estricto para internos de alta peligrosidad.

El Gobierno también prevé ejecutar más de 50 mil operativos ordinarios y extraordinarios de seguridad penitenciaria durante el quinquenio.

En paralelo, Galarreta señaló que se intensificarán los controles sobre extranjeros en situación irregular y se aplicarán los procedimientos correspondientes para quienes deban ser expulsados del país.

2. Fenómeno El Niño y desastres: intervención en 536 puntos críticos

El segundo eje busca reducir la vulnerabilidad de la población y de las actividades económicas frente a desastres y al cambio climático.

Galarreta informó que el Gobierno ya constituyó la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, destinada a coordinar las acciones frente al evento 2026-2027.

Una de las primeras prioridades será intervenir 536 puntos críticos que requieren limpieza de cauces y descolmatación, principalmente en las zonas más expuestas a lluvias, desbordes e inundaciones.

El premier reconoció que el país llega tarde a la prevención del Fenómeno El Niño 2026-2027. “Vamos tarde en la prevención del FEN 2026-2027, y tenemos que reconocerlo. Pero será la última vez. El compromiso es que no habrá otro FEN que nos agarre desprevenido en nuestro Gobierno”, sostuvo.

En el sector pesca, anunció una respuesta preventiva de más de S/62 millones, que contempla créditos, asistencia técnica, mantenimiento de infraestructura y fortalecimiento sanitario y tecnológico para pescadores artesanales, acuicultores y pequeñas empresas.

También se fortalecerán las capacidades de las Fuerzas Armadas para búsqueda y salvamento, evacuación, transporte y distribución de ayuda humanitaria.

Frente al riesgo sísmico en Lima y Callao, el Gobierno plantea ampliar los grupos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR). Actualmente existen cuatro grupos y la meta es llegar a ocho al término del segundo año de Gobierno y 16 al final del quinquenio.

Además, se pondrá en marcha el Plan Nacional de Drenaje Pluvial, DRENA+, mientras que el programa Llamkasun Perú proyecta generar más de 77 mil empleos temporales acumulados a julio de 2027, priorizando trabajos de prevención.

3. Salud, educación y servicios básicos

El tercer eje está orientado al desarrollo integral de las personas durante todo su ciclo de vida, desde la primera infancia hasta la vejez.

En primera infancia, el Gobierno prevé transferir hasta S/75 millones en diciembre de 2026 a gobiernos regionales mediante el Fondo de Estímulo al Desempeño, sujeto a resultados en reducción de anemia y desnutrición crónica infantil, mortalidad materno-neonatal, educación y acceso a agua segura.

Luis Galarreta expone las prioridades del Gobierno de Keiko Fujimori en seguridad, prevención, desarrollo social, productividad y gobernabilidad. Foto: GEC.

En salud, Galarreta anunció el fortalecimiento de establecimientos sanitarios y la reducción de las brechas de citas médicas, medicamentos e intervenciones quirúrgicas pendientes tanto en el Ministerio de Salud como en EsSalud.

Para los adultos mayores, se plantea implementar progresivamente atención domiciliaria desde el primer nivel de salud, articulada con telemedicina y atención especializada.

En educación, las prioridades serán comprensión lectora, escritura, razonamiento matemático, educación cívica y financiera, herramientas digitales y formación para el empleo.

El Gobierno también se propone reducir en tres puntos la prevalencia del trabajo infantil hacia 2031.

En materia de empleo, la meta es atender a más de 70 mil personas a diciembre de 2026, superar las 150 mil a julio de 2027 y alcanzar a más de un millón durante el periodo de Gobierno.

Asimismo, se proyecta instalar más de 40 mil nuevas conexiones de agua en 18 departamentos, con lo que más de 156 mil personas accederían por primera vez al servicio.

4. Inversión, empleo formal y productividad

El cuarto eje apunta a elevar la productividad del país, promover el empleo formal y mejorar la integración económica de las regiones.

Galarreta anunció la creación de cuatro comisiones presidenciales para impulsar reformas relacionadas con la informalidad laboral, el desarrollo de los mercados financieros, la calidad y velocidad de la inversión pública y la reducción de la evasión tributaria.

El Ejecutivo también solicitará facultades legislativas para simplificar y optimizar los regímenes tributarios de las empresas de menor tamaño, con el objetivo de facilitar su crecimiento y ampliar la formalidad.

En el caso de las MYPE, Compras a MYPErú prevé requerimientos cercanos a S/11 millones durante el segundo semestre de 2026 para atender demanda pública de manera descentralizada.

Para el sector agropecuario, el Gobierno plantea superar los S/1,000 millones en desembolsos durante 2026 a través de AGROPERÚ y AGROBANCO.

También se buscará destrabar 75 obras de riego en 18 departamentos, con una inversión de S/618.9 millones. Estas obras permitirían irrigar más de 83 mil hectáreas y beneficiar a más de 62 mil familias.

En energía, se proyecta que seis proyectos de generación entren en operación hacia julio de 2027, incorporando 1,096 megavatios de capacidad instalada.

Luis Galarreta expuso las prioridades del Gobierno de Keiko Fujimori en seguridad, prevención, desarrollo social, productividad y gobernabilidad. Foto: GEC.

El Gobierno también plantea evaluar y acelerar alternativas para masificar el uso del gas natural, especialmente en el transporte público, como una vía para reducir la dependencia de combustibles importados.

En infraestructura, Galarreta enumeró proyectos viales, ferroviarios, aeroportuarios y de conectividad digital que se buscará impulsar durante el quinquenio.

En minería, señaló que el rol del Estado será garantizar seguridad jurídica, procedimientos previsibles y decisiones oportunas. El sector Energía y Minas proyecta autorizar 240 proyectos de exploración, explotación y concesiones de beneficio durante 2026.

Además, anunció que, después de más de 30 años, el Estado volverá a invertir en una embarcación de investigación científica para el sector pesquero, con una inversión cercana a S/190 millones.

5. Gobernabilidad, democracia y Estado de derecho

El quinto eje está enfocado en consolidar la gobernabilidad democrática, el Estado de derecho y las instituciones.

Galarreta aseguró que el Gobierno defenderá la separación de poderes, las libertades de prensa y expresión y los derechos fundamentales.

También planteó un Ejecutivo abierto al diálogo con las fuerzas políticas, gobiernos regionales y locales, trabajadores, empresarios, organizaciones sociales y ciudadanos.

En materia fiscal, anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas impulsará progresivamente un enfoque presupuestario que permita determinar cuánto puede gastar responsablemente el Estado y, a partir de ello, priorizar seguridad, políticas sociales e infraestructura. “Gobernar también es saber priorizar”, indicó.

El Gobierno también plantea ampliar las compras corporativas obligatorias para aprovechar el poder de compra del Estado y obtener mejores condiciones.

En materia tributaria, solicitará facultades para simplificar regímenes y obligaciones formales, precisar reglas del Impuesto a la Renta y modernizar el régimen aduanero.

“Esta es nuestra apuesta: instituciones fuertes, democracia respetada, derechos protegidos, diálogo abierto, cuentas responsables y reglas claras”, sostuvo.

Gobierno plantea rendir cuentas por sus metas

Durante su presentación, Galarreta remarcó que las medidas tendrán metas diferenciadas para diciembre de 2026, julio de 2027 y el 2031, con la intención de facilitar el seguimiento de los avances del Gobierno.

“En seis meses sí tiene que poder demostrarse que el Gobierno empezó, contrató, entregó, aprobó, destrabó o puso en funcionamiento aquello que dijo que iba a hacer”, sostuvo.

El premier cerró su discurso haciendo un llamado a la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Planteó una etapa de “menos confrontación estéril, más coordinación; menos trámites y discursos, más soluciones”.

“Este Gobierno hará lo que le corresponde: gobernar con la mirada puesta no solo en los problemas de hoy, sino en el país que queremos dejar a las próximas generaciones”, concluyó.