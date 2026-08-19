La presidenta Keiko Fujimori anunció que se detinará S/ 800 millones para fortalecer la preparación del país frente a las intensas lluvias, sequías y escenarios de escasez hídrica asociados al fenómeno El Niño.

La mandataria señaló que el Gobierno trabaja en las distintas etapas necesarias para enfrentar este fenómeno climático y reducir sus posibles impactos.

“Sabemos que el fenómeno El Niño ya está golpeando, ha llegado con fuerza y por eso es tan importante pensar en las tres etapas: la preparación, la emergencia y luego la rehabilitación. Son tres etapas fundamentales en las que tenemos que estar trabajando como equipo”, afirmó durante la “Reunión con Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú”, realizada en la sede del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Fujimori adelantó que se publicará un decreto que contempla S/ 450 millones para intervenir 380 puntos críticos en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa, mediante acciones como defensas ribereñas y limpieza de cauces.

Asimismo, informó que en los próximos días se emitirá un decreto supremo por S/ 350 millones para adoptar medidas frente a la sequía y la escasez hídrica. “Quiero que sepan que ya estamos tomando soluciones e invertiremos todo lo que tengamos que invertir para poder salir adelante”, enfatizó.

Recordó, además, que ya se encuentra conformada una comisión para hacer frente al fenómeno El Niño, presidida por el titular del Midagri e integrada por los ministros de Defensa; Economía y Finanzas; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Transportes y Comunicaciones.

Keiko Fujimori sostuvo una reunión con la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú. (Foto: Presidencia)

Núcleos ejecutores

Como parte de las acciones orientadas al sector agrario, la jefa de Estado informó que S/ 45 millones serán utilizados mediante núcleos ejecutores conformados con juntas, comisiones y comités de usuarios para realizar labores de limpieza y mantenimiento de canales.

Al respecto, el titular del sector Marco Vinelli detalló que estos núcleos se encuentran en Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Piura y San Martín, y permitirán ejecutar directamente trabajos de mantenimiento de infraestructura hídrica en coordinación con las organizaciones de usuarios.

En tanto, la mandataria remarcó que el Ejecutivo mantendrá una relación directa con los agricultores y sus organizaciones para identificar soluciones y avanzar en las acciones de preparación. “Sabemos que el fenómeno El Niño será un momento muy difícil para nuestro país, pero también sabemos que, trabajando en equipo, de la mano y directamente con ustedes, podremos enfrentar mejor la adversidad”, manifestó.

Servicios por impuestos

Seguidamente, la presidenta anunció que el Gobierno impulsará la modalidad de “servicios por impuestos”, con el objetivo de incorporar al sector privado en labores como la descolmatación y limpieza de cauces. “Así como hay obras por impuestos, se aprobarán servicios por impuestos para poder terminar de hacer toda la descolmatación”, precisó.

Sobre esta medida, el titular del Midagri explicó que el mecanismo permitirá que empresas privadas ejecuten trabajos de limpieza y que posteriormente el Estado reconozca los servicios realizados, una vez aprobado el dispositivo legal correspondiente.

Más medidas

En otro momento, el ministro Marco Vinelli destacó que el decreto de urgencia publicado ayer, en el que se destina 179 millones a la ANA, constituye una de las primeras medidas adoptadas para fortalecer la preparación ante El Niño. La norma permite avanzar con la instalación de geomallas en quebradas vulnerables y con intervenciones a cargo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Indicó que estas acciones forman parte de un proceso progresivo de atención de los puntos críticos identificados en distintas zonas del país y señaló que continuarán aprobándose nuevos dispositivos para ampliar las labores de preparación.

En ese sentido, precisó que los siguientes paquetes incorporarán intervenciones de distintos sectores del Ejecutivo y explicó que cada punto debe pasar previamente por las evaluaciones técnicas y administrativas correspondientes.

Vinelli Ruiz destacó que estas decisiones se vienen adoptando durante los primeros 21 días de Gobierno, con el objetivo de acelerar las acciones necesarias antes del periodo de mayor intensidad de las lluvias.

“Vamos sacando un paquete, después sale el segundo paquete y el tercer paquete de presupuesto para seguir haciendo las limpiezas de los ríos y de la caja hidráulica, y prepararnos ante posibles impactos”, explicó.

En la reunión participaron la jefa de Estado; el ministro del sector, Marco Vinelli; y los jefes del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y Agro Rural, quienes escucharon las demandas y propuestas de los presidentes de las juntas de usuarios y coordinaron respuestas a las necesidades planteadas desde las regiones.