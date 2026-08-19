En medio de un inicio de la temporada de lluvias intensas asociada al Fenómeno de El Niño, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) plantea al Gobierno aplicar 12 medidas que permitan acelerar las acciones para reducir el impacto social y económico que pueda tener el evento climático.

La propuesta, que fue enviada al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, busca evitar lo ocurrido durante la emergencia de 2017 con la adopción de medidas previas al inicio de la etapa más crítica de lluvias, prevista para septiembre.

“La experiencia ha demostrado que actuar después de la emergencia resulta más costoso y menos efectivo. El país necesita decisiones inmediatas que fortalezcan la prevención, protejan a la población y aseguren la continuidad de la actividad económica”, señaló la CCL.

Proteger la actividad económica

Uno de los ejes de la propuesta apunta a evitar que las empresas ubicadas en las zonas afectadas pierdan liquidez o que ocurran interrupciones en las cadenas de suministro. Para ello, se propone un Decreto de Urgencia de reactivación financiera para las MYPE y empresas ubicadas en zonas de emergencia, que contemple líneas de garantía y reprogramación de deudas.

A esto se sumarían facilidades tributarias para los contribuyentes de los distritos declarados en emergencia. Esto incluiría el aplazamiento del IGV y del Impuesto a la Renta, fraccionamientos especiales y suspensión de intereses moratorios.

Otro de los planteamientos es fortalecer el FONDES como un fondo de contingencia climática plurianual que cuente con reglas estandarizadas. La propuesta establece que los recursos pueden desembolsarse en un máximo de siete días, de modo que el financiamiento esté disponible antes de que se produzcan los mayores daños.

Ante las lluvias por El Niño, la CCL plantea cambios para acelerar obras y evitar un nuevo golpe a la economía. (Foto: Andina)

Prevención y respuesta rápida

En infraestructura, la propuesta incluye un régimen especial y simplificado de contratación pública de emergencia para ejecutar obras de prevención,como descolmatación de ríos, encauzamientos, defensas ribereñas, limpieza de drenaje pluviales. El esquema incluiría control concurrente de la Contraloría desde el inicio de las obras.

También plantea activar anticipadamente un marco institucional especial para la rehabilitación y reconstrucción. La propuesta toma como referencia la experiencia de 2017 y busca que la institución encargada de la recuperación esté definida antes de que ocurra la emergencia, y no después de los daños.

Además, se propone reforzar la transparencia y el control de los fondos destinados a enfrentar el Fenómeno El Niño teniendo un tablero de ejecución en tiempo real y reportes periódicos al Congreso.

Cadenas productivas y logísticas

Otro de los puntos está relacionado con la continuidad de la infraestructura logística. La propuesta plantea realizar acciones preventivas en los accesos a los puertos del Callao, Paita y Chancay, así como en los principales corredores viales del norte y en la infraestructura aeroportuaria para reducir el riesgo de interrupciones en el traslado de mercancías.

Asimismo, se plantean implementar facilidades aduaneras y tributarias para la importación de bienes de emergencia y donaciones. Esto incluiría despachos urgentes y exoneraciones puntuales y temporales que permitan acelerar el ingreso de ayuda humanitaria e insumos destinados a las zonas afectadas.

En cuanto a las actividades productivas, la CCL propone ampliar el Seguro Agrario Catastrófico y extender un seguro paramétrico a la pesca artesanal en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Protección de las empresas y el empleo

Para las empresas ubicadas en zonas declaradas en emergencia, la propuesta contempla la aplicación de un régimen temporal de alivio regulatorio y simplificación administrativa.

Asimismo, en cuanto a empleo, se plantea un régimen temporal de flexibilidad laboral que permita implementar de manera ágil el teletrabajo, modificar temporalmente jornadas y horarios, cambiar excepcionalmente el centro de labores, así como la aplicación de la suspensión perfecta de labores cuando exista una paralización efectiva de actividades.

Vivienda y recuperación de las familias

La propuesta también considera medidas para en el rubro de vivienda. Para ello, se plantea estandarizar los mecanismos de bono de arrendamiento temporal y bono de reubicación para las familias en riesgos, así como establecer un mecanismo acelerado de acceso al programa Techo Propio durante la etapa posterior de reconstrucción.