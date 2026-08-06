La presidenta Keiko Fujimori indicó que su gobierno retomará el proyecto de instalación de geomallas en diferentes zonas de riesgo en Lima, principalmente en la zona de Santa Eulalia, como parte de las acciones de prevención ante el fenómeno de El Niño.

Según la presidenta, se destinarán 12 geomallas y 35 diques para quebradas, así como zonas de alto riesgo en Lima, particularmente vinculadas a reporte de huaicos.

La distribución iría de la siguiente manera:

Geomallas en quebradas: Huascarán, Río Seco, Llanacoto, Quirio, Cupiche, Cachahuacra, La Ronda, Señor de los Milagros, Chacrasana y Huayaringa.

Diques en zonas adicionales: Santa Inés 1 y 2, Cóndores 1 y 2, Cusipata manzana G, X5, X6, Huascata, Panorama, Ñaña, Caraponguillo y Laguna.

“Normalmente, de enero a marzo son épocas de lluvias y generan muchos huaicos. Y durante la llegada del Fenómeno de El Niño, esto es catastrófico. Sabemos que en esta zona se han perdido vidas humanas. Por eso es tan importante la utilización de estas geomallas”, indicó la presidenta en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, el ministro de Agricultura, Marco Vinelli, explicó que el proyecto de geomallas y diques inició en 2023, pero fue paralizado en 2024 bajo el argumento de que el fenómeno de El Niño ya había pasado, sin considerar que es un evento recurrente que puede repetirse en años posteriores.

El ministro indicó que, además de la instalación de las geomallas y diques, se realizarán labores de descolmatación de quebradas, así como el retiro de sedimentos y material acumulado en estas zonas.

“Nos queda muy poco tiempo. La presidenta lo explicó el otro día, no estamos en época de prevención, estamos en época de preparación, hay que prepararnos para lo que vendría a ser la llegada del fenómeno de El Niño”, añadió Vinelli.

En otro momento, el ministro indicó que ya se han desplegado maquinarias al río Piura y al río Chira para su limpieza, a cargo de la Autoridad Nacional del Agua.

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Asimismo, añadió que las máquinas también han sido enviadas a Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima y hasta Ica, por lo que en los próximos días empezarán las descolmataciones de ríos en estas regiones, así como en Arequipa en el sur del país.