El Ejecutivo autorizó una transferencia de hasta S/ 129.4 millones a favor de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para ejecutar intervenciones urgentes en ríos y quebradas de seis departamentos ante el riesgo de intensas precipitaciones, en el marco de el Fenómeno El Niño 2026-2027.

El Gobierno dispuso medidas extraordinarias para enfrentar el peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales, a través del decreto de urgencia Nº 008-2026

En el dispositivo se autoriza a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a ejecutar los trabajos en distritos de las provincias de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, territorios que fueron declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones mediante el Decreto Supremo N.º 097-2026-PCM.

La norma señala que la medida responde a los pronósticos y alertas emitidos por las entidades técnicas competentes, que advierten sobre la continuidad de El Niño Costero hasta abril de 2027.

Asimismo, el escenario más probable contempla un evento de magnitud fuerte, aunque no se descarta que alcance una magnitud extraordinaria hacia finales de 2026.

Las labores que se haran

Entre las labores autorizadas se encuentran la limpieza, descolmatación y conformación de bordos en los cauces de ríos y quebradas, además de otras intervenciones orientadas a la reducción del riesgo, preparación y respuesta frente al fenómeno climático.

ANA identificó 70 puntos críticos

Uno de los principales sustentos de la medida es la identificación de 70 puntos críticos de alta vulnerabilidad en ríos y quebradas de las seis regiones comprendidas en el decreto.

Según la norma, estos puntos requieren una intervención urgente debido al muy alto riesgo que representan para la población, la infraestructura y las áreas productivas ante las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Para realizar estos trabajos, la ANA podrá utilizar equipos, maquinarias y vehículos adquiridos previamente, así como realizar su mantenimiento y adquirir los insumos necesarios para las intervenciones.

Para realizar estos trabajos, la ANA podrá utilizar equipos, maquinarias y vehículos adquiridos previamente, así como realizar su mantenimiento y adquirir los insumos necesarios para las intervenciones. Foto: GEC

Riesgo para la agricultura y la infraestructura

El decreto advierte que la continuidad de El Niño Costero podría generar condiciones de temperatura superiores a los valores climatológicos normales y afectar especialmente la actividad agropecuaria.

Entre los posibles impactos se menciona el desarrollo de plagas y enfermedades, una menor floración, la tropicalización de cultivos y modificaciones en las campañas agrícolas. También se advierten riesgos para la sanidad vegetal, la fertilidad del suelo, los sistemas de riego y drenaje, la producción agrícola y el acceso a los mercados, con posibles efectos sobre la seguridad alimentaria.

La norma sostiene que, debido a la magnitud y al carácter inminente del riesgo, se requiere una respuesta extraordinaria y urgente que permita ejecutar las intervenciones antes de que las precipitaciones puedan ocasionar daños mayores en la población, infraestructura hidráulica y áreas productivas.