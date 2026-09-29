La asociación privada sin fines de lucro inPERÚ vuelve en su XIX Roadshow a Nueva York, la principal plaza financiera del mundo. El objetivo es reunirse con inversionistas extranjeros para promover las oportunidades de negocios que ofrece nuestro país y exponer los lineamientos centrales de la política fiscal y monetaria que se viene aplicando en el Perú.

La delegación que nos representará este 26 y 27 de octubre, estará conformada por más de 70 importantes empresarios y autoridades del sector público y privado, y estará encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Contará, además, con la participación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR); Juan Pichihua, superintendente del Mercado de Valores (SMV); Luis del Carpio, director Ejecutivo de Proinversión; y Rafael Carranza, presidente de la Bolsa de Valores de Lima; entre otros.

Durante los dos días se desarrollarán conferencias, mesas redondas, reuniones y espacios de networking con representantes del mercado financiero internacional. En ellas expertos en economía, finanzas y comercio internacional compartirán sus perspectivas sobre el entorno económico global y las oportunidades específicas que Perú ofrece en sectores clave como minería, infraestructura, agroindustria, tecnología y turismo.

El encuentro empresarial se dará en una coyuntura de gran expectativa y mayor previsibilidad política tras las elecciones de autoridades nacionales, regionales y locales en nuestro país, pero también de mayores retos como la creciente inseguridad ciudadana y los efectos del inminente Fenómeno del Niño.

El Perú ha mantenido atributos estructurales clave

Al respecto, Mercedes Aráoz, presidente de inPERÚ y del Directorio de Cavali, señaló que “durante las últimas tres décadas, el país ha construido una fortaleza macroeconómica sólida, respaldada por instituciones técnicas que han sabido preservar la estabilidad aun en contextos de alta volatilidad”.

“Más allá de los ciclos políticos y los desafíos propios de nuestra democracia y de la naturaleza, el Perú ha mantenido atributos estructurales clave: una política comercial activa con 22 Tratados de Libre Comercio, una política monetaria autónoma y asertiva, conducida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y un sector privado dinámico que ha incorporado crecientemente criterios de sostenibilidad, innovación y tecnología”, anotó.

Mercedes Aráoz, presidente de inPERÚ y del Directorio de Cavali, señaló que “durante las últimas tres décadas, el país ha construido una fortaleza macroeconómica sólida.(Foto: Julio Reaño para GEC)

Es fundamental mantener presencia activa frente a inversionistas

Por su parte, Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de inPERÚ, afirmó que “este es un momento clave para volver a mostrar en el exterior el gran potencial de los distintos sectores económicos de nuestro país en una de las vitrinas financieras más importantes del mundo. Nueva York es una de las principales plazas financieras y resulta fundamental mantener una presencia activa frente a inversionistas internacionales”, señaló.

Esta será la séptima visita de una delegación de inPERÚ a Nueva York. Desde su creación, la organización ha desarrollado 18 Roadshows, se han visitado 22 ciudades en América, Asia y Europa, y se ha logrado reunir a más de 9,000 inversionistas para presentarles la diversidad multisectorial con la que cuenta el Perú. “En este Roadshow, esperamos continuar con el posicionamiento del Perú como un país atractivo para la inversión extranjera, y seguir impulsando la llegada de inversionistas y delegaciones internacionales con interés en nuestro país”, concluyó Mandujano.

YT:f8R0siPtmzc

¿Qué es inPERÚ?

La Asociación privada sin fines de lucro que promueve inversiones y el desarrollo de los mercados de capitales y financieros. Fue fundada por las principales organizaciones empresariales del país como la Asociación de Bancos (Asbanc), la Asociación Peruana de Finanzas (APEF), la Asociación de AFP, la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa (ASAB), la Bolsa de Valores de Lima (BVL), CAVALI y CONFIEP.