Se trata de normas sobre instrumentos financieros, ingresos procedentes de contratos con clientes, arrendamientos, contratos de seguro, estados financieros consolidados, impuestos, activos, inversiones y revelación de información, entre otras. Foto: MEF.
Se trata de normas sobre instrumentos financieros, ingresos procedentes de contratos con clientes, arrendamientos, contratos de seguro, estados financieros consolidados, impuestos, activos, inversiones y revelación de información, entre otras. Foto: MEF.
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa fortaleciendo las condiciones para contar con información financiera confiable, transparente y comparable, un elemento fundamental para la toma de decisiones de empresas, inversionistas, entidades financieras y otros agentes de la economía.

En esa línea, el Consejo Normativo de Contabilidad aprobó el Set Completo de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) versión 2026, así como el Marco Conceptual para la Información Financiera, mediante la Resolución N.° 003-2026-EF/30.

Más transparencia para tomar mejores decisiones

El Set Completo de las NIIF versión 2026 comprende normas sobre materias como instrumentos financieros, ingresos procedentes de contratos con clientes, arrendamientos, contratos de seguro, estados financieros consolidados, impuestos, activos, inversiones y revelación de información, entre otras.

Asimismo, incorpora la NIIF 18, sobre Presentación e Información a Revelar en los Estados Financieros, y la NIIF 19, referida a la información a revelar por subsidiarias sin obligación pública de rendir cuentas, como parte del conjunto de estándares aprobado para su uso en el país.

Con esta actualización, el Perú mantiene vigente un marco de información financiera que acompaña la evolución de los estándares internacionales y contribuye a mejorar la calidad, consistencia y comparabilidad de la información financiera, según el MEF.

El Set Completo de las NIIF versión 2026 y el Marco Conceptual para la Información Financiera están disponibles en: ()

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