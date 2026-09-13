A esa rentabilidad estimada, que es atractiva, se suma el hecho de que el producto garantiza el retorno de una parte del capital.

Según la SBS, un depósito a plazo por S/ 10,000 a 360 días, por ejemplo, ofrece hoy una tasa de rendimiento efectivo anual (TREA) de hasta 5.5%.

Es decir, la alternativa sobre la que comentamos al inicio, rinde prácticamente el doble.

Un depósito a plazo por S/ 10,000 a 360 días ofrece hoy una tasa de rendimiento efectivo anual (TREA) de hasta 5.5%. (Foto: iStock)

Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital recuerda un principio básico en finanzas: un mayor retorno siempre implica un riesgo más alto.

Entonces, ¿cuál es ese producto cuyo rendimiento objetivo es de 10%? Se trata de notas estructuradas que BanBif ofrece a su banca patrimonial.

Espada explicó que la protección al capital en las notas estructuradas se consigue al invertir una parte del patrimonio administrado en opciones, es decir, instrumentos financieros que dan el derecho a comprar o vender un activo en un determinado periodo.

Además, aclaró que la protección, en general, en las notas estructuradas (no se refiere específicamente a de BanBif) puede ser total o parcial, es decir, solo al 70% u 80% sobre el capital invertido. Por lo tanto, si el usuario destina US$ 10,000 a ese instrumento, se le garantiza la devolución de US$ 7,000 u US$ 8,000.

Tomando en cuenta entonces la complejidad del producto, Espada consideró que los gestores de patrimonio deben ser lo más transparentes posible con sus clientes, sobre todo, porque la protección al capital no es siempre al 100%.

La nota estructurada de BanBif tiene un ticket de inversión de mínimo US$ 10,000. Espada destacó además que los montos para entrar a fondos mutuos de notas estructuradas van desde US$ 1,000.

“El problema con la democratización es que (el instrumento) puede llegar a personas que no tengan el conocimiento o cuyo perfil de riesgo no calce con ese tipo de producto”, advirtió Espada.

“Para mí la nota estructura está antes (es un activo menos riesgoso) que las acciones, pero está alrededor (al mismo nivel de riesgo) que los bonos de largo plazo (dependiendo del periodo de la nota)”, refirió. En contraste, un depósito a plazo es un producto mucho más seguro, pues el retorno es garantizado en el periodo pactado.

Espada sugirió a los gestores entregar idealmente a los potenciales inversionistas información cuantitativa sobre el rendimiento esperado en las notas estructuradas, es decir, cuánto podrían ganar o perder en diferentes escenarios.

Asimismo, hizo énfasis en que cuanto más complejo sea un producto es más relevante diversificar y no concentrar el portafolio en esa única alternativa.

Las notas estructuradas son menos riesgosas que las acciones, pero más riesgosas que depósitos a plazos. (Foto: Pexels)

“Si la bolsa cae dentro de ciertos rangos, el cliente no pierde (totalmente) su capital (invertido). Y si hay eventos de subida, puede capitalizar incluso más”, dijo recientemente a Gestión el gerente general de BanBif, Juan Carlos García, sobre las notas estructuradas del banco.