El producto en cuestión ha ido bajando en su ticket mínimo requerido. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Recientemente, una entidad financiera comentó que ofrece a sus clientes una alternativa que rinde 10% “en el escenario más probable”, ¿de cuál se trata y qué debe evaluar el inversionista que se anime por ella?

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