La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la Resolución SBS N.° 02260-2026, publicada este sábado en el Diario Oficial. El reglamento establece las condiciones para el diseño, comercialización y funcionamiento de los seguros paramétricos en el mercado peruano.

Esta modalidad busca ampliar alternativas de protección frente a fenómenos naturales.

A diferencia de los seguros tradicionales, este producto no exige comprobar los daños físicos ocasionados por un evento para activar el pago de la suma asegurada. La cobertura se activa cuando el valor de un parámetro previamente definido en la póliza alcanza o supera un determinado umbral.

Así, por ejemplo, ante un sismo, la cobertura podría activarse cuando la magnitud registrada alcance el nivel establecido. En el caso de lluvias, el parámetro podría estar relacionado con el nivel de precipitaciones.

La determinación del parámetro se realizará con información proporcionada por agencias especializadas e independientes.

La SBS señaló que esta característica permite reducir costos operativos y agilizar la atención al asegurado, además de facilitar el acceso a mecanismos de protección para personas que suelen quedar fuera de los seguros tradicionales.

¿Qué establece el nuevo reglamento?

Las pólizas deberán especificar el evento y la zona geográfica cubierta, la estructura de pagos, las entidades que intervienen, así como el parámetro y el umbral que determinarán la activación de la cobertura. También deberán detallar la metodología empleada para calcular dicho parámetro.

La información utilizada para determinar estos valores deberá provenir de fuentes confiables e independientes y mantener una relación clara con el riesgo cubierto. Con ello, la regulación busca dar mayor objetividad y transparencia al producto y reducir el riesgo base.

¿Quién determinará cuándo corresponde el pago?

Las empresas de seguros serán responsables de monitorear la información del parámetro a través del agente de cálculo. Este deberá determinar su valor, verificar si se alcanzó el umbral previsto en la póliza y calcular el pago correspondiente.

Una vez activada la cobertura, la empresa deberá comunicarlo al asegurado o beneficiario y contar con mecanismos que permitan efectuar el pago dentro de los plazos establecidos.

Información al usuario

La SBS también estableció obligaciones de información antes de la contratación. Las empresas deberán poner a disposición del usuario una guía del producto que explique de manera práctica cómo funciona el seguro, sus principales características y las condiciones para activar la cobertura.

Asimismo, el personal encargado de ofrecer estos productos, ya sea directamente por la empresa aseguradora o mediante un comercializador, deberá contar con la capacitación necesaria.