Un grupo de rectores y representantes de universidades de América Latina y el Caribe acordaron en Lima impulsar una plataforma regional permanente para conectar a investigadores, especialistas e instituciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.

El acuerdo quedó registrado en la Declaración de Lima 2026, aprobada al cierre del Foro Internacional de la Red de Instituciones de Educación Superior Universitaria, las cuales están integradas a la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático.

El encuentro fue organizado por la Universidad Nacional Agraria La Molina, ESAN, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Esta declaración, a diferencia de iniciativas académicas de duración limitada, plantea una estructura de trabajo sostenida en el tiempo. Entre las primeras medidas previstas figuran la creación de un equipo regional de expertos, nodos nacionales, comités científicos, territorios piloto y un observatorio de evidencia sobre riesgos y adaptación climática.

El objetivo de la medida es buscar que la evidencia científica tenga mayor incidencia en políticas públicas, inversiones y proyectos de prevención.

El rector de la UNALM, Alberto Barrón López, señaló que las universidades deben asumir un rol más activo frente a los riesgos que enfrenta la región.

“La universidad no puede enfrentar estos desafíos sola. Debemos trabajar con el Estado, el sector privado y la sociedad y convertir la investigación en soluciones permanentes. La academia debe ser vista como un socio estratégico para prevenir riesgos”, indicó.

La red, además, buscará que los estudios científicos se conviertan en proyectos con posibilidades de financiamiento para prevención y adaptación frente a fenómenos climáticos.

El foro reunió a académicos, especialistas y representantes de instituciones de Perú, Honduras, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay. También participaron organismos de cooperación y entidades internacionales, que compartieron experiencias y discutieron la posibilidad de establecer una agenda regional sobre prevención de desastres y cambio climático.