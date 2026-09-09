El acuerdo quedó registrado en la Declaración de Lima 2026, aprobada al cierre del Foro Internacional de la Red de Instituciones de Educación Superior Universitaria. | Crédito: veritrove.com
El acuerdo quedó registrado en la Declaración de Lima 2026, aprobada al cierre del Foro Internacional de la Red de Instituciones de Educación Superior Universitaria. | Crédito: veritrove.com
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

especialistas e instituciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.

las cuales están integradas a la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático.

El encuentro fue organizado por la Universidad Nacional Agraria La Molina, ESAN, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Esta declaración, a diferencia de iniciativas académicas de duración limitada, plantea una estructura de trabajo sostenida en el tiempo.

El objetivo de la medida es buscar que la evidencia científica tenga mayor incidencia en políticas públicas, inversiones y proyectos de prevención.

El rector de la UNALM, Alberto Barrón López, señaló que las universidades deben asumir un rol más activo frente a los riesgos que enfrenta la región.

“La universidad no puede enfrentar estos desafíos sola. Debemos trabajar con el Estado, el sector privado y la sociedad y convertir la investigación en soluciones permanentes. La academia debe ser vista como un socio estratégico para prevenir riesgos”, indicó.

La red, además,

El foro reunió a académicos, especialistas y representantes de instituciones de Perú, Honduras, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay. También participaron organismos de cooperación y entidades internacionales, que compartieron experiencias y discutieron la posibilidad de establecer una agenda regional sobre prevención de desastres y cambio climático.

La iniciativa plantea una red permanente de universidades para llevar evidencia científica a políticas y proyectos de prevención climática. Foto: cortesía Conservación Amazónica (ACCA)
La iniciativa plantea una red permanente de universidades para llevar evidencia científica a políticas y proyectos de prevención climática. Foto: cortesía Conservación Amazónica (ACCA)

TE PUEDE INTERESAR

Sismos: Sunafil fiscaliza medidas de prevención en empresas, ¿qué precauciones deben tomar?
Machu Picchu: ingreso de turistas al Camino Inca se reanudará este sábado 5 de septiembre
El Niño: Gobierno declara emergencia en varias regiones del país ante peligro de lluvias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.