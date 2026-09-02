La Dirección de Cultura de Cusco y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp) informó que el Camino Inca a la Ciudadela Inca de Machu Picchu será reabierta al turismo desde el sábado 5 de setiembre próximo.

Especialistas de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS) de Cusco, del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la entidad cultural realizaron hasta el último fin de semana una inspección técnica en las rutas 1, 2 y 3.

El Camino Inca fue afectado hace dos semanas por lluvias inusuales que provocaron deslizamientos, crecida de riachuelos, inundaciones, afectaciones en pontones, erosión de suelos y colapso de servicios higiénicos en campamentos.

Ruta 5 del Camino Inca a Machu Picchu. (Foto: Difusión)

Sin embargo, el personal de la Dirección de Cultura de Cusco y del Sernanp, con el apoyo de pobladores de la comunidad de Huayllabamba, continuarán ejecutando trabajos de mantenimiento de algunos tramos de la red, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los visitantes.

Asimismo, se ha acordado implementar acciones de corto, mediano y largo plazo para atender las afectaciones ocasionadas por la activación geodinámica de algunas quebradas y reducir los riesgos que estas condiciones puedan representar para los visitantes.

Ambas instituciones realizan acciones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento y la seguridad del camino ancestral a la Maravilla del Mundo.