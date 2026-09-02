Lluvias y deslizamientos obligaron a suspender visitas al Camino Inca. (Foto: Andina)
Lluvias y deslizamientos obligaron a suspender visitas al Camino Inca. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La Dirección de Cultura de Cusco y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp) informó que el Camino Inca a la Ciudadela Inca de Machu Picchu será reabierta al turismo desde el sábado 5 de setiembre próximo.

El Camino Inca fue afectado hace dos semanas por lluvias inusuales que provocaron deslizamientos, crecida de riachuelos, inundaciones, afectaciones en pontones, erosión de suelos y colapso de servicios higiénicos en campamentos.

Ruta 5 del Camino Inca a Machu Picchu. (Foto: Difusión)
Ruta 5 del Camino Inca a Machu Picchu. (Foto: Difusión)

Sin embargo, el personal de la Dirección de Cultura de Cusco y del Sernanp, con el apoyo de pobladores de la comunidad de Huayllabamba, continuarán ejecutando trabajos de mantenimiento de algunos tramos de la red, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los visitantes.

Asimismo,

Ambas instituciones realizan acciones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento y la seguridad del camino ancestral a la Maravilla del Mundo.

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