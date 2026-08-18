Ante los deslizamientos y daños registrados en diversos sectores de Cusco a causa de las intensas lluvias, la Dirección de Cultura de Cusco dispuso la suspensión temporal del ingreso de turistas al Caminos Inca de Machu Picchu.

La disposición estará vigente hasta nuevo aviso, con el fin de proteger la integridad física de los turistas y garantizar las condiciones seguras durante su recorrido.

Maritza Rosa Candia, directora de Cultura, informó que desde la noche de ayer, lunes 17 de agosto, se registran precipitaciones pluviales de manera intensa en diferentes sectores del la red de Camino Inca a la Ciudadela de Machu Picchu.

En algunos tramos se evidencia deslizamientos de tierra, crecida de riachuelos, inundación de zonas de campamento, colapso de servicios higiénicos, afectación de pontones y erosión de suelos, entre otras incidencias que representan un riesgo para los visitantes, detalló la Agencia Andina.

¿En qué lugares se han presentado los problemas?

Las emergencias se han registrado en los sectores de Llulluchapampa, Ayapata, Paqaymayu Alto, Soqtacocha, Yuncachimpa, Qonchamarka, Wayllabamba, Pawkarcancha, Cusichaka, Phuyupatamarka y Wiñaywayna.

En tanto, Francisco Huarcaya, responsable de Conservación de la Red de Caminos Inca, dijo que el personal de vigilancia y conservación realiza un monitoreo permanente de estos sectores para identificar oportunamente cualquier situación de riesgo y adoptar las medidas necesarias.

Una de las medidas urgentes también fue el retorno de los visitantes que ingresaron hoy, no determinando la cantidad de los mismos. La disposición fue adoptada considerando las condiciones meteorológicas adversas previstas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), asociadas a la presencia de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).

Para los visitantes que se encuentran retornando del Camino Inca se vienen evaluando rutas alternas por el sector del kilómetro 104, en Chachabamba, y el kilómetro 106, en Choquesuysuy.

La habilitación de estas rutas estará sujeta a la evaluación de las condiciones meteorológicas y de seguridad hasta el 22 de agosto.

De persistir las condiciones adversas, se procederá con los trámites correspondientes para la reprogramación de las visitas y/o devolución de los costos de ingreso, según corresponda, se informó.

En algunos tramos del Camino Inca se evidencia deslizamientos de tierra, crecida de riachuelos, inundación de zonas de campamento. Foto: Andina

Alerta permanente

Asimismo, la entidad cultural ha dispuesto mantener en alerta permanente al personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, con el propósito de fortalecer las acciones de vigilancia, monitoreo y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Se exhortó a los operadores turísticos y usuarios de la Red de Caminos Inca a respetar las disposiciones de seguridad y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales que serán difundidas a través de los canales institucionales de la Dirección de Cultura.

Mincetur se pronuncia

Ante la suspensión temporal del acceso a la Red de Caminos Inca el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que la Red de Protección al Turista se encuentra monitoreando de manera permanente, en coordinación con las instituciones competentes, las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad de los viajeros nacionales y extranjeros.

El Mincetur recomendó a los visitantes y operadores turísticos informarse a través del servicio gratuito de Información y Asistencia al Turista IPerú al (01) 574 8000 ο al número de 944492314 (vía WhatsApp), respetar las disposiciones de seguridad y seguir las indicaciones de las autoridades.