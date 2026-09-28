Grupo Coril SAB registra un crecimiento de 25% frente al año anterior y más de S/4,000 millones negociados en el mercado de capitales peruano entre enero y agosto. Esta cifra representa un incremento superior al 40% frente al mismo periodo de 2025, cuando alcanzó alrededor de S/2,500 millones. El desempeño se da en un contexto de mayor demanda por alternativas de inversión y de expansión de los servicios de la Sociedad Agente de Bolsa hacia nuevos productos, empresas e inversionistas.

“Hemos sentido una gran acogida de nuestros clientes referente al tema bursátil y de inversiones”, señala André Quevedo, gerente general de Grupo Coril SAB. Esta evolución, explica, está vinculada con el desarrollo del mercado de capitales y con el mayor acceso de inversionistas peruanos e internacionales a oportunidades de inversión en el país.

Diversificación para atender nuevas necesidades

Si bien la renta variable continúa siendo uno de los principales servicios de una Sociedad Agente de Bolsa, Grupo Coril SAB viene diversificando su oferta desde hace más de cinco años. Esta estrategia incluye soluciones vinculadas con renta fija, instrumentos de deuda locales e internacionales y servicios dirigidos a empresas e inversionistas institucionales.

En renta fija, la compañía cuenta con una mesa de inversiones que opera con bonos e instrumentos de deuda locales e internacionales. Asimismo, tiene experiencia de más de una década operando en el mercado estadounidense y mantiene operaciones en mercados de Latinoamérica y Canadá.

A ello se suma el crecimiento de los servicios dirigidos a empresas e instituciones. Según Quevedo, existe una mayor demanda de compañías que buscan complementar sus servicios financieros tradicionales con alternativas de inversión y mercado de capitales.

Esto incluye asesoría de inversión, asesoría financiera y estructuraciones financieras, servicios que buscan atender a empresas que requieren sofisticar sus operaciones financieras y encontrar nuevas alternativas para gestionar sus recursos. “Estamos logrando con esto dar un servicio que estaba anteriormente enfocado a la banca de inversión internacional, pero se lo estamos brindando a cualquier empresa en este momento que busque sofisticar sus operaciones financieras”, explica Quevedo.

La propuesta también alcanza a instituciones y organizaciones. Grupo Coril señala que participa en iniciativas orientadas a promover la inversión en el país y ha acompañado diversos road shows internacionales junto con actores del sector público y privado.

Tecnología para ampliar el acceso

Uno de los desarrollos que acompaña esta estrategia es Bolsapp, plataforma digital de inversión creada por Grupo Coril SAB. El aplicativo permite a los usuarios acceder al mercado bursátil desde una computadora o dispositivo móvil y consultar sus inversiones y operar en los mercados peruano y estadounidense.

“Bolsapp ha roto estas barreras que existían antes del acceso al mercado de capitales”, sostiene Quevedo, al destacar que la plataforma permite a más personas acercarse a la inversión bursátil sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.

Esta plataforma no exige un monto mínimo para la apertura de una cuenta. Una vez realizado el registro, los usuarios pueden acceder a la plataforma y evaluar los instrumentos financieros disponibles. El servicio está disponible tanto para iOS como para Android y cuenta con el respaldo de asesores especializados para quienes requieran orientación.

Aunque se trata de una app de autoservicio, el modelo contempla también acompañamiento. Los usuarios pueden recurrir a un asesor especializado cuando requieren orientación sobre una operación, su perfil de riesgo u otras necesidades específicas.

A esta propuesta se suma Cora, un agente de inteligencia artificial desarrollado para brindar atención y responder consultas de los clientes como complemento al soporte de los asesores especializados.

La integración regional abre nuevas oportunidades

Además del desarrollo de productos y servicios, otro de los escenarios que podría transformar el mercado de capitales peruano es la integración regional de las bolsas de Perú, Chile y Colombia.

Según Quevedo, la integración regional puede dinamizar el acceso de nuevos participantes y favorecer una mayor profundidad y liquidez del mercado. “Al integrar un solo mercado, esto genera escalabilidad”, señala el ejecutivo, quien destaca que esta mayor escala puede fortalecer la competitividad de los mercados de Perú, Chile y Colombia frente a otros mercados internacionales.

En el caso de las empresas peruanas, una de las oportunidades estaría en ampliar su acceso a inversionistas interesados en adquirir instrumentos financieros locales. En ese sentido, el mercado de capitales puede funcionar como un espacio de conexión entre compañías que buscan financiamiento y potenciales inversionistas.

La integración también podría ampliar las posibilidades de diversificación para los inversionistas. Una vez culminado el proceso, los participantes podrían acceder a instrumentos de los mercados peruano, chileno y colombiano y diversificar sus portafolios también por territorio.

Este escenario se suma a la estrategia de Grupo Coril SAB, que combina la diversificación de productos, soluciones digitales y servicios especializados para acompañar la evolución de más peruanos, empresas e instituciones en el mercado de capitales.

Reportaje publicitario.