Mujeres caminan junto a una valla publicitaria antiestadounidense y anti-Trump en una calle de Teherán, Irán, el 27 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Mujeres caminan junto a una valla publicitaria antiestadounidense y anti-Trump en una calle de Teherán, Irán, el 27 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Redacción Gestión
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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró hoy que Teherán “está preparado para la diplomacia y para la guerra”, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la propuesta de paz persa en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

, puntualizando que la falta de confianza con Washington sigue siendo el principal obstáculo para avanzar en las negociaciones y poner fin a la guerra.

La semana pasada, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, Irán planteó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares, a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspenda las sanciones a su crudo y restablezca el alto el fuego.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en una rueda de prensa en Estambul. (EFE/ERDEM SAHIN).
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en una rueda de prensa en Estambul. (EFE/ERDEM SAHIN).

En busca de un acuerdo

En este sentido, después de que Washington atacara territorio iraní en 2025 y 2026 mientras ambas partes mantenían contactos diplomáticos.

“El presidente (de Irán, Masoud) Pezeshkian y yo no vinimos a Nueva York para promover la guerra. Vinimos para forjar la paz”, escribió Araqchí en su cuenta de X tras compartir la entrevista en esta red social.

Con información de EFE

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