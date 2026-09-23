El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió a Estados Unidos de que está preparado para “infligir golpes aún más fuertes, devastadores e impredecibles a los agresores” en respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de “aniquilar” a la República Islámica.

Las Fuerzas Armadas de Irán están “plenamente preparadas para infligir golpes aún más fuertes, devastadores e impredecibles a los agresores y a los dirigentes de Estados Unidos y del régimen sionista”, indicó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán en un comunicado citado por la televisión estatal a última hora del martes.

“Las afirmaciones hostiles y las reiteradas amenazas del presidente de EE.UU. contra Irán haciendo uso de la tribuna de Naciones Unidas tiene como fin justificar su agresión, su provocación de inseguridad y su piratería en el mundo, y no se basa en las realidades sobre el terreno y sirven simplemente como una herramienta de propaganda para consumo interno”, indicó la nota.

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Amenazas y reuniones

El comunicado fue emitido después de que Trump planteara la posibilidad de “aniquilar” Irán si no llega a un acuerdo para poner fin a una guerra que cumple casi siete meses, durante su discurso de ayer ante la Asamblea General de la ONU.

Horas después, el mandatario republicano informó de una reunión de casi tres horas de su Gobierno con la delegación iraní y calificó esa negociación de “muy buena”.

Irán.

También el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baqaei, confirmó ese encuentro, propiciado por mediador catarí y precisó que tuvo como objetivo transmitir las condiciones de Irán para acabar con la guerra en todos sus aspectos.

Según el diplomático, el fin de la guerra requiere “el cese de las acciones agresivas estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de la guerra económica, la liberación de los activos iraníes”.

Siete meses de guerra

La guerra de Irán, que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero, está a punto de cumplir siete meses sin que Washington haya logrado el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás y tras varios intentos frustrados de negociar un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto.

Asimismo, Trump enfrenta una presión creciente ante el riesgo de que la ofensiva pase factura a los republicanos en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, debido al aumento del precio de la gasolina derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra, la mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones norteamericanas han sido objetivo de ataques de Irán, que ha obstaculizado el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz mediante ataques ocasionales contra barcos y buques.

Con información de EFE