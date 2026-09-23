Cuando se trata de invertir o ahorrar, elegir dónde colocar nuestro dinero es una decisión que requiere comparar aspectos como la rentabilidad, el nivel de respaldo y la disponibilidad de los fondos. Las cuentas de ahorro son una alternativa conocida, pero existen otras opciones de inversión que pueden ofrecer un rendimiento superior sin tener que arriesgar tu capital.

En este contexto, Oportunidades Protegidas de Factoring Prestamype plantea una alternativa para quienes buscan generar rentabilidad a través de oportunidades de factoring. A continuación, comparamos ambas opciones para conocer sus principales diferencias.

¿Que es una cuenta de ahorro de alto rendimiento?

Una cuenta de ahorro de alto rendimiento es una cuenta bancaria que ofrece una tasa de interés mayor que la de una cuenta de ahorro tradicional. Permite mantener tu dinero disponible mientras genera intereses por el saldo depositado, aunque la tasa puede variar según el banco y las condiciones de la cuenta.

Según la SBS, Banco Efectiva ofrece actualmente el mayor retorno entre las opciones sin cobro de mantenimiento, con una TREA de 4.5%. Esto significa que, por un ahorro de S/10,000 mantenido durante un año, recibirías aproximadamente S/450 en intereses.

¿Qué son las Oportunidades Protegidas Factoring?

El factoring es una alternativa de inversión en la que puedes financiar facturas por cobrar de empresas y obtener una rentabilidad a cambio. Dentro de esta modalidad, Prestamype cuenta con las Oportunidades Protegidas, que ofrecen una protección del 100% sobre el capital invertido y los intereses generados, independientemente de si la empresa deudora cumple o no con el pago de la factura.

Para identificarlas fácilmente en la plataforma, estas oportunidades cuentan con un escudo verde junto a la factura. Las que no presentan este distintivo corresponden a oportunidades de factoring bajo las condiciones habituales, sin esta protección. De esta manera, el inversionista puede reconocer rápidamente las operaciones cuyo capital e intereses cuentan con esta garantía.

Actualmente, Prestamype ofrece una rentabilidad de hasta el 10% anual en este tipo de oportunidades. Siguiendo el mismo ejemplo, si inviertes S/10,000 en Oportunidades Protegidas, al cabo de un año podrías obtener hasta S/1,000 en intereses, más del doble de lo que generarías en una cuenta de ahorro.

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Beneficios de invertir en ‘Oportunidades Protegidas’ de factoring

Si buscas una alternativa para generar rentabilidad en el corto plazo, las Oportunidades Protegidas de Prestamype ofrecen opciones con montos de inversión accesibles, distintos plazos y una rentabilidad atractiva. Entre sus principales beneficios se encuentran:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo S/100 o US$25.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo S/100 o US$25. Rentabilidad atractiva : Con Prestamype se puede obtener hasta 10% de rentabilidad anual, el doble de lo que ofrece una cuenta de ahorro de alto rendimiento.

: Con Prestamype se puede obtener hasta 10% de rentabilidad anual, el doble de lo que ofrece una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring se puede rentabilizar el dinero en facturas por pagar de empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos como Alicorp, Primax, Jockey Plaza, Los Portales, Nike, Southern, Ripley, Leche Gloria, Backus, Cementos Pacasmayo, Cartavio, Tottus, Metro o Wong , entre otras.

: Al invertir en factoring se puede rentabilizar el dinero en facturas por pagar de empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos como , entre otras. Riesgo: En las Oportunidades Protegidas, Factoring Prestamype garantiza el pago del 100% del capital más los intereses generados.

De esta manera, esta modalidad combina la tranquilidad de contar con el capital protegido con la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad y elegir plazos de inversión desde 15 días. Simula tu inversión en factoring en minutos AQUÍ .

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