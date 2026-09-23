Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), operador del puerto de Paita (Piura), informó que mantiene temporalmente fuera de operación los amarraderos 1B y 1D del terminal, como parte de los trabajos programados para el reemplazo de los elementos de amarre del muelle espigón.

De acuerdo con el comunicado de la empresa, ambos amarraderos no están disponibles para el servicio de atraque de naves desde el 18 de septiembre y permanecerán fuera de operación hasta el 17 de octubre de 2026. Durante este periodo se ejecutan trabajos de mantenimiento y reemplazo de infraestructura de amarre. TPE solicitó a los usuarios del terminal considerar esta restricción dentro de su planificación y programación de operaciones.

La compañía indicó que comunicará oportunamente cualquier actualización respecto de las fechas previstas para los trabajos.

Reajuste tarifario desde octubre

A la restricción temporal de dos amarraderos se suma un cambio en las tarifas del terminal. TPE comunicó a sus clientes que reajustará sus tarifas en 6.10% a partir del 1 de octubre de 2026, según información recogida por el portal Dataportuaria. La empresa señaló que el ajuste se realiza de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato de concesión del Terminal Portuario de Paita, correspondiente al régimen de tarifas y precios.

TPE indicó a sus usuarios considerar el incremento para la planificación de sus presupuestos financieros y comerciales. En su comunicación, la compañía vinculó el reajuste con la continuidad de las inversiones en la infraestructura del terminal y la mejora de sus servicios.

TPE asumió la operación del Terminal Portuario de Paita en octubre de 2009, tras suscribir el contrato de concesión con el Estado peruano. La concesión tiene una vigencia de 30 años. (Foto: TPE)

El movimiento de TPE ocurre en un contexto de nuevas inversiones en el Terminal Portuario de Paita. Según DataPortuaria, entre enero y agosto de 2026 se concretaron US$ 1.87 millones en inversiones en el terminal, de acuerdo a cifras reportadas por Ositrán.

Los recursos correspondieron al sistema de contención de derrumbes del área colindante al terminal y a la ampliación de la infraestructura para contenedores refrigerados. Con estos desembolsos, el puerto de Paita registró la mayor valorización de inversiones dentro del sector portuario peruano durante dicho periodo.

El puerto de Paita, operado por TPE, presta servicios a la nave y a la carga, incluyendo el embarque y descarga de contenedores de 20 y 40 pies, además de otras cargas.