Los gremios de pescadores artesanales dedicados a la pesca de pota o calamar gigante en el litoral norte de país iniciaron este martes un paro de 48 horas en el departamento de Piura, afectando diversas actividades en esa región. ¿La razón? Se aumente la cuota de pesca.

Según reportes de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), hasta esta tarde, había cuatro tramos viales, tres en Piura y uno en la ruta de Lima a Cañete, que estaban totalmente bloqueados por pescadores artesanales.

En Piura, estaba bloqueado el kilómetro 1 de la carretera de Catacaos a Sechura, donde los pescadores mantenían tomada la pista en ambos sentidos del puente de Sechura, así como los kilómetros 47 y 300 de la misma vía.

Cierra puerto de Paita

Así también estaba con tránsito interrumpido la carretera de Piura a Paita, entre los kilómetros 48 y 200, donde los manifestantes tenían la ruta bloqueada en ambos sentidos, desde el Ovalo Grau de Paita.

En esa zona, en vista de estas acciones de violencia, la empresa Terminales Portuarios Euroandinos, concesionario del puerto de Paita, emitió un comunicado, en el cual informó que había tenido que paralizar las operaciones.

Ello, anotó, debido a los hechos suscitados en la manifestación liderada por diversos sindicatos de pescadores de Paita, y por temas de salvaguardar la seguridad del personal de las operaciones, así como las instalaciones del terminal.

En la región Lima, estaba bloqueado el kilómetro 58 de la Carretera Longitudinal de la Costa Norte, en el tramo de Lima – Cañete – Chilca, también por la huelga de los pescadores artesanales, según reporte de esa superintendencia, basada en información policial.

Cierran colegios y hospital

A su vez, según medios locales, la Ugel de Paita y Sechura emitió comunicados anunciando la suspensión de las clases escolares y las labores administrativas de todas las instituciones educativas a fin de salvaguardar la integridad física de los estudiantes, docentes y personal en general.

También reportaron de la suspensión de atenciones en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, para salvaguardar la integridad del personal y usuarios de las instalaciones.

Los pescadores artesanales de pota, tras un acuerdo, decidieron acatar un paro de 48 horas, como medida de protesta contra el Ministerio de la Producción (Produce) para que aumente la cuota de pesca de ese recurso hidrobiológico.