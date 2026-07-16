El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró como Zona Geográfica Determinada para la instalación de un Complejo Petroquímico de Desarrollo Descentralizado a la provincia de Paita, en el departamento de Piura.

La declaratoria se oficializó mediante la Resolución Ministerial Nº 278-2026-MINEM/DM, firmada por el ministro del sector, Waldir Ayasta, y publicada este miércoles en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La zona en mención está ubicada en el distrito y provincia de Paita, según las coordenadas UTM y ubicación establecida en un mapa que como Anexo forma parte de dicha resolución ministerial.

Zona declarada para el desarrollo de complejo petroquimico en Paita, región Piura. Fuente: Agencia Andina

Los alcances del dispositivo

Ese dispositivo establece que la Zona Geográfica Determinada para la instalación de un Complejo Petroquímico de Desarrollo Descentralizado no implica el otorgamiento de autorizaciones, permisos, licencias u otros títulos habilitantes por parte del Ministerio de Energía y Minas.

Tampoco implica la entrega de autorizaciones, permisos o licencias que, conforme a las leyes orgánicas o especiales, sean competencia de otras autoridades, sectoriales, regionales o locales.

En sus considerandos, la norma señala que, de conformidad con la Ley Nº 29163, son funciones del Minem y del Ministerio de la Producción, entre otras, promover la creación de complejos petroquímicos de desarrollo descentralizado que permitan el adecuado desenvolvimiento y desarrollo de proyectos para la industria petroquímica.

Disponibilidad de gas natural

Añade que el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Piura (CIP-Piura) solicitó la evaluación de declaratoria de la provincia de Paita como Zona Geográfica Determinada (ZGD) para el desarrollo de la citada industria, al considerar que reúne las condiciones técnicas, energéticas, logísticas, territoriales y ambientales requeridas para tal fin.

Asimismo, que cuenta con la disponibilidad de recursos de gas natural, la infraestructura existente garantiza la viabilidad de proyectos petroquímicos de escala industrial.

Además, el CIP-Piura refiere que el desarrollo de un polo petroquímico en Piura contribuirá a fortalecer la seguridad energética nacional, promover la industrialización del gas natural, generar empleo, incrementar la recaudación fiscal y reducir la dependencia de importaciones de fertilizantes.