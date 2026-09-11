Los ministros de Exteriores de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) prevén reunirse con su homólogo iraní el próximo lunes en la ciudad omaní de Salalah para abordar un acuerdo sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, publica este viernes el ‘Financial Times’ (FT).

Irán y Omán ultiman un pacto provisional que contempla establecer un corredor para el tránsito de buques comerciales por el estrecho, de forma que las embarcaciones entrarían por aguas iraníes y saldrían principalmente por territorio omaní.

“Para Irán y Omán se trata de conseguir que el CCG se sume al acuerdo a fin de intentar utilizarlo como vía para lograr que Estados Unidos levante su bloqueo a los puertos iraníes”, afirmó una fuente al periódico.

Por su parte, los países del Consejo -Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin y Omán- buscan asegurar que “cualquier pacto que se alcance sea temporal y puedan hacer entrar y salir a los buques”, mientras se negocia el futuro estatus del estrecho.

El FT señala que los seis países del CCG confían en que el pacto temporal promovido por Teherán y Mascate sirva para rebajar las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, lo que podría allanar el camino para la reapertura total de Ormuz.

Buques transitan por el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. (Foto de ATTA KENARE / AFP).

Una reunión auspiciada por Irán

La reunión, auspiciada por Omán, sería el primer encuentro entre los máximos responsables de Exteriores de los países del Golfo y un alto representante iraní desde que EE. UU. e Israel lanzaron la guerra contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

El rotativo señala que la participación de las potencias del CCG indicaría que quieren facilitar, por una parte, un eventual acuerdo entre Teherán y Washington para poner fin al conflicto, y también rebajar las tensiones con el vecino Irán, después de que atacara sus territorios en represalia por los bombardeos de EE. UU. e Israel.

El periódico recuerda que la última vez que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, participó en una reunión del CCG fue en octubre de 2024, en Doha (Catar).

Omán, cuyas aguas territoriales atraviesan el estrecho de Ormuz y que ha tratado de mantener una posición neutral durante la guerra, lleva semanas negociando con Irán un posible corredor temporal que permita a los buques transitar por ese paso sin pagar tasas.

Según el FT, la urgencia para llegar a un pacto ha aumentado después de que los rebeldes hutíes en Yemen, aliados de Teherán, hayan consolidado su presencia cerca del estrecho de Bab al Mandeb, otra ruta comercial clave, lo que ha disparado por encima de los 107 dólares el precio del petróleo.

Con información de EFE