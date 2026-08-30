Fuerzas estadounidenses atacaron el domingo lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz, en lo que representa su primera acción militar en un mes, poniendo fin a una pausa en los combates durante una intermitente guerra que se ha extendido por más de seis meses. Irán, por su parte, prometió represalias por lo que calificó como un ataque mortal.

Se observó a miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria mientras se preparaban para lanzar cohetes con minas marinas hacia el estrecho, indicó Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses completaron la semana pasada la retirada de minas marinas de rutas internacionales de navegación en el estrecho.

Medios semioficiales iraníes reportaron explosiones cerca de la isla de Larak, en el estrecho. La Guardia Revolucionaria destacó en un comunicado “martirio y lesiones a varios de nuestros combatientes y compatriotas”.

El regreso a un conflicto abierto sería peligroso para la región, donde Irán ha atacado bases militares e infraestructura de Estados Unidos en países vecinos desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

La última vez que las fuerzas armadas de Estados Unidos confirmaron ataques contra Irán fue el 29 de julio, cuando anunció una “fuerte oleada de ataques” sobre decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria, incluidas instalaciones costeros de vigilancia y defensa. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el 1 de agosto que, a instancias de aliados en la región como Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ordenaría a las fuerzas armadas abstenerse de nuevos ataques.

Estados Unidos recurre a la presión económica

Los combates se producen apenas días después de que el gobierno del presidente Donald Trump señaló que centraría su atención en aumentar la presión económica —en lugar de una acción militar— para tratar de poner fin a la guerra. El cambio de estrategia se enfoca en amenazar con sanciones sobre cualquier nación o entidad que siga haciendo negocios con Teherán.

El ataque del domingo fue un “error fatal del régimen de Trump durante la guerra económica” y el enemigo pagará militar y económicamente las consecuencias, señaló el general Hossein Mohebi, portavoz de la Guardia Revolucionaria, en un comunicado difundido por medios iraníes.

El cambio de estrategia se produce mientras el gobierno sopesa la disminución de sus reservas de municiones luego de varios meses de guerra, desatando preocupaciones de que el conflicto pueda socavar la preparación militar de Estados Unidos en otras partes del mundo.

A medida que el conflicto se prolonga, también parece desvanecerse el discurso de Trump de encontrar un final rápido a la guerra. La semana pasada subrayó que “no tiene prisa” por llevar a Irán de regreso a la mesa de negociaciones, y ha señalado en repetidas ocasiones que el liderazgo de la República Islámica está contra las cuerdas.

Sin embargo, los nombramientos a altos cargos de seguridad en Irán han mostrado una postura desafiante de Teherán, que ha lidiado con sanciones desde hace décadas, así como una falta de tolerancia a la disidencia en el país.

Trump ha enfatizado de manera constante que la campaña de Estados Unidos e Israel ha sido devastadora para la marina y la fuerza aérea de Irán. Las autoridades iraníes han dicho que el país ha sufrido daños directos e indirectos por un valor de 270.000 millones de dólares. La ofensiva militar de Israel abatió a buena parte de la estructura del gobierno teocrático iraní en las primeras semanas del conflicto.

Irán usa el estrecho como punto de presión

Pero Irán ha encontrado puntos de presión con sus propios ataques en el estrecho de Ormuz, por donde pocos buques petroleros se han arriesgado a pasar. Teherán aún cuenta con suficientes drones y misiles para atacar embarcaciones que navegan por esta vía estratégica, por donde en tiempos de paz atravesaba el 20% del petróleo comercializado a nivel mundial.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos señalaron que, hasta el domingo, se había redirigido a 83 embarcaciones comerciales y deshabilitado a otras tres como parte de su bloqueo de puertos iraníes. (Foto de Hwawon Ceci Lee / Anadolu vía AFP).

Teherán se mantiene en lo dicho de que, incluso después de que se elabore un plan para la gestión del estrecho con Omán, con quien comparte la vía, Estados Unidos no podrá usar el canal hasta que cumpla con sus obligaciones en virtud del memorando de entendimiento que ambas naciones firmaron a mediados de junio.

Trump ha declarado en reiteradas ocasiones que el “estrecho de Ormuz está abierto”, indicando que 24 embarcaciones atravesaron la vía la semana pasada. Pero la cifra es apenas una fracción frente a las alrededor de 130 embarcaciones que pasaban diariamente por el canal antes del inicio de la guerra.

Una coalición multinacional supervisada por la Marina de Estados Unidos señaló horas antes el domingo que el tráfico comercial a través del estrecho se mantenía en “niveles reducidos”.

En tanto una agencia de monitoreo dirigida por el ejército británico informó que un proyectil desconocido alcanzó el sábado un buque petrolero al norte de Jasab, Omán, en el estrecho. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido dijo que no había reportes de víctimas ni impacto ambiental. Nadie se adjudicó de momento el ataque.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos señalaron que, hasta el domingo, se había redirigido a 83 embarcaciones comerciales y deshabilitado a otras tres como parte de su bloqueo de puertos iraníes.

Elaborado con información de AP