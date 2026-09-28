Iraníes pasan frente a una valla publicitaria que muestra al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, erigida en la plaza Valiasr de Teherán, el 28 de mayo de 2026. (AFP)
Iraníes pasan frente a una valla publicitaria que muestra al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, erigida en la plaza Valiasr de Teherán, el 28 de mayo de 2026. (AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia AFP
Agencia AFP

La agencia de noticias oficial iraní Irna afirmó este lunes que no hay previstas nuevas conversaciones entre a pesar de que rápidamente.

La delegación iraní presente en Nueva York [en la Asamblea General de la ONU] no tiene previsto negociar con Estados Unidos”, indicó Irna, citando a una fuente cercana a la delegación.

El presidente estadounidense aseguró el domingo al medio Axios que esperaba que las conversaciones con Irán se reanudaran próximamente, un día después de rechazar un plan presentado por Teherán para reabrir en siete días el estrecho de Ormuz.

Los puntos de vista y las posiciones de la República Islámica de Irán fueron comunicados de forma clara y explícita a la parte estadounidense el martes pasado por medio de un mediador catarí”, añadió la agencia Irna, precisando que la delegación iraní regresará a Teherán el martes.

Irán afirmó haber presentado siete condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el .

Esta vía estratégica, por la que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con ataques contra Irán.

Desde entonces, la República Islámica reivindica su control, mientras Washington impone en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.

TE PUEDE INTERESAR

Trump aplaude el operativo que frustró un ataque contra una base británica usada por EE.UU.
Trump rechaza el plan de Irán de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz
Irán presenta a EE.UU. un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días
Veto al diésel de EE.UU. golpearía con fuerza a país sudamericano
Trump y Xi son los hombres equivocados en el momento equivocado

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.