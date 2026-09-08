La preocupación ha crecido ante los fuertes sismos registrados este año en países cercanos como Venezuela y Colombia, indicó Brian Ávalos, abogado laboralista del estudio Payet.

Agregó que los empleadores se encuentran obligados a adoptar las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, incluyendo el Plan de Emergencia, la conformación de brigadas de emergencia y las capacitaciones.

“La empresa está obligada a capacitar en primeros auxilios. Todo ello forma parte del deber de prevención de la empresa; todo lo que pase en el interior de la empresa es responsabilidad de la empresa, por lo que tiene que estar preparada para responder con la brigada de emergencia”, refirió Ávalos.

¿Cuáles son las medidas de prevención que deben adoptar las empresas frente a una posible emergencia?

Esta es la información solicitada por la Sunafil:

-Plan de preparación y respuesta ante emergencias vigente.

-Acta o registro que garantice la conformación de la brigada de emergencias.

-Registro de capacitaciones y simulacros sobre respuesta ante emergencias.

En caso de no presentar la documentación solicitada a través de la carta disuasiva, la Sunafil podrá iniciar procedimientos inspectivos que culminen en la imposición de multas en caso de incumplimientos u omisiones.

Por su parte el abogado laboralista Juan Valera recomienda a los empleadores “capacitar a los trabajadores para que sepan cómo actuar, mantener limpios los centros de trabajo, los ductos de desfogue de agua, reforzar las instalaciones eléctricas, señalizar de forma debida las zonas de emergencia y mantener libre la zona de evacuación”.

Valera agrega que se deben entregar equipos de protección personal frente a las condiciones climáticas o sísmicas. Remarca que es importante las capacitaciones y la práctica de cómo actuar ante un evento telúrico.

“Ello va de la mano con la brigada de primeros auxilios, de evacuación, de rescate. Se debe implementar un botiquín para los cuidados básicos. Si no hay prevención, se afectará la salud de los trabajadores y la productividad de la empresa”, advierte Valera.

En adición, Geraldine Nuñez, jefa de safety de Tgestiona, compartió cuatro recomendaciones claves orientadas a fortalecer la gestión preventiva y el mantenimiento de edificaciones, con el objetivo de reducir riesgos, proteger la integridad de las personas y resguardar la infraestructura y los activos ante un eventual sismo.

● Integrar la prevención sísmica en la gestión del negocio: la prevención sísmica debe asumirse como una decisión estratégica y no solo como un costo. Integrarla en la gestión del negocio permite proteger a las personas, asegurar la continuidad operativa y reducir pérdidas económicas. La experiencia y los estudios en ingeniería sísmica demuestran que invertir en prevención disminuye daños, tiempos de recuperación y responsabilidades legales.

● Evaluar y priorizar los riesgos antes de un sismo: identificar y priorizar los riesgos críticos para la vida, la infraestructura y la operación es fundamental. Esto incluye no solo la estructura, sino también los elementos no estructurales, que son una de las principales causas de lesiones durante sismos. Gestionarlos anticipadamente reduce daños y evita interrupciones mayores.

LEA TAMBIÉN: Si un edificio en Perú colapsa tras un sismo: ¿los propietarios perderán toda su inversión?

● Implementar mantenimiento preventivo continuo: detectar y corregir condiciones inseguras antes de que se transformen en fallas graves es de suma importancia. Considerar el envejecimiento del edificio, los cambios de uso y las nuevas sobrecargas reduce significativamente la vulnerabilidad sísmica y evita decisiones basadas sólo en el costo.

● Revisar periódicamente la condición estructural del edificio: evaluar de forma periódica el diseño sismorresistente, el estado de columnas, vigas y muros, así como las modificaciones realizadas, es clave para asegurar un adecuado desempeño estructural. Estas revisiones deben ser realizadas por profesionales especializados.