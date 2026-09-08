Los empleadores se encuentran obligados a tomar medidas en materia de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. Imagen referencial: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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En las últimas semanas, la Sunafil viene enviando a los empleadores cartas inductivas con la finalidad de identificar posibles incumplimientos relacionados a la implementación de medidas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

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