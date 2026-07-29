La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas, luego de que miles de personas perdieran sus casas tras los recientes terremotos del pasado 24 de junio.

“Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario”, informó Rodríguez en un video publicado en sus redes sociales.

Las viviendas que cuesten hasta USD 70.000 serán subsidiadas por el Gobierno en un 80 % y el 20 % restante lo pagará el afectado a través de un crédito durante 25 años, precisó Rodríguez.

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Para las viviendas con un valor superior a USD 70.000 y hasta USD 100.000, el Gobierno subsidiará el 50% y el porcentaje restante lo pagará el afectado mediante un crédito durante 25 años, apuntó la mandataria encargada.

“Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación”, señaló.

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Asimismo, indicó que quienes perdieron sus apartamentos conservan sus derechos sobre el terreno y tendrán el apoyo del Estado para la reconstrucción.

“He solicitado al TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas”, añadió.

El doble terremoto ha dejado al menos 5,546 muertos, 16,740 heridos y cerca de 18,000 personas sin vivienda, según el último balance oficial publicado el pasado 24 de julio. Desde entonces el Gobierno no ha actualizado las cifras.

Elaborado con información de EFE.