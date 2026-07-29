Los bancos en Venezuela darán créditos a los afectados por los sismos para comprar casas. (Federico PARRA / AFP)
Los bancos en Venezuela darán créditos a los afectados por los sismos para comprar casas. (Federico PARRA / AFP)
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Redacción Gestión
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luego de que miles de personas perdieran sus casas tras los recientes terremotos del pasado 24 de junio.

“Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario”, informó Rodríguez en un video publicado en sus redes sociales.

lo pagará el afectado a través de un crédito durante 25 años, precisó Rodríguez.

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Para las viviendas con un valor superior a USD 70.000 y hasta USD 100.000,

“Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación”, señaló.

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Asimismo,

“He solicitado al TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas”, añadió.

El doble terremoto ha dejado al menos 5,546 muertos, 16,740 heridos y cerca de 18,000 personas sin vivienda, según el último balance oficial publicado el pasado 24 de julio. Desde entonces el Gobierno no ha actualizado las cifras.

Elaborado con información de EFE.

La presidenta Delcy Rodríguez indicó que quienes perdieron sus apartamentos conservan sus derechos sobre el terreno y tendrán el apoyo del Estado para la reconstrucción. (Lucas AGUAYO / AFP)
La presidenta Delcy Rodríguez indicó que quienes perdieron sus apartamentos conservan sus derechos sobre el terreno y tendrán el apoyo del Estado para la reconstrucción. (Lucas AGUAYO / AFP)

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