Gino Mori, director comercial de Poken Perú Retail, señaló que la afluencia de clientes a tiendas en centros comerciales y puerta calle cayó 2.09% en julio; y solo en los primeros comercios, retrocedió 1.33%. En junio, el indicador también había mostrado un traspié (-2.36% en promedio) tras la mejora de mayo.

Al respecto, el ejecutivo explicó que los motivos detrás de la contracción de las visitas a los malls se resumen en los efectos asociados con el fenómeno El Niño. Y es que, ante las altas temperaturas de los últimos meses, la necesidad de acudir a comprar afecta una categoría clave: moda, que a su vez engloba diversas subcategorías.

“La moda está muy golpeada en ventas. Estamos en meses que solían ser de altos tickets, la gente compraba casacas, ropa abrigadora para toda la familia, pero por el calor no hay esa necesidad de renovar prendas. No estamos teniendo un invierno como solía ser”, comentó a Gestión.

Así, de nueve evaluadas por Poken Perú Retail, los negocios de siete rubros registraron caídas de visitas en julio de 2026. Dentro de ese grupo, los comercios de moda hombre, juvenil y mujer reportaron las mayores contracciones: 11.63%, 8.91% y 8.41%, respectivamente.

La afluencia de clientes a tiendas en centros comerciales y puerta calle cayó 2.09% en julio de 2026.

Tecnología y moda infantil se resisten en julio

Dentro de las diferentes categorías de negocios, solo los relacionados con tecnología (+2%) y moda infantil (+8%) escaparon a la tendencia de la caída de visitas por el fenómeno El Niño. Para Mori, la asistencia a tiendas de tecnología en julio se ve favorecida por el pago de gratificaciones que permite renovar artículos de alto valor como smartphones, pero también por los feriados que incentivan los viajes.

Para esas actividades, el ejecutivo recordó que muchas personas suelen comprar baterías, accesorios de fotografía, memorias USB y otros artículos necesarios para inmortalizar los recuerdos del paseo en una foto o video.

En tanto, la moda infantil también mantiene cierta demanda no solo en temporadas de retorno a clases o vacaciones, sino también por la necesidad de renovar tallas en la medida de que el menor va creciendo.

Sin embargo, tales avances en esas categorías no fueron suficientes para contener la caída general de las visitas a las tiendas en Perú.

Variación de visitas a tiendas por rubro, en julio de 2026. Fuente: Poken Perú Retail.

Casi todos los malls reportaron caídas: solo Arequipa registró avance

Consultado por el registro de visitas de clientes a cada mall, Mori refirió que la gran mayoría reportó caídas en julio. Solo los ubicados en Arequipa anotaron incrementos. En ese caso, consideró que el dinamismo económico por el boom de la minería en el sur podría explicar tal comportamiento.

En tanto, en Lima y provincias, hay otros malls que también reportaron incrementos de afluencia, representando casos particulares, pero no una tendencia clara.

“Vemos caídas en casi todos los malls, con excepción de Arequipa. Luego hay casos puntuales de incremento, pero no hay un patrón que lo explique, puede deberse a iniciativas específicas del centro comercial”, expresó.

Dentro de los malls que mostraron un aumento en visitas destaca Cenco Malls La Molina, con un avance de 24.86% que podría responder a la consolidación que este centro comercial está impulsando tras su inauguración.

En julio de 2026, solo los malls ubicados en Arequipa anotaron incrementos. En Lima y otras provincias, aumentos fueron casos puntuales en algunos centros comerciales.

Perspectivas: agosto podría marcar el repunte

Tras dos meses de caídas consecutivas en las visitas a tiendas, agosto podría marcar un cambio de tendencia. Si bien las altas temperaturas por el fenómeno El Niño podrían continuar, Mori mencionó que ese efecto ya no determinaría la variación en la afluencia.

Y es que, en el octavo mes del año, la compra de moda e indumentaria va migrando a prendas de media estación y/o verano, acabando con el perjuicio visto en la demanda de ropa abrigadora en los últimos meses. Así, frente a agosto de 2025, el efecto de altas temperaturas ya no sería significativo.

“En agosto, la gente ya asumió que el invierno acabó o que está pasando, entonces empieza a comprar otro tipo de ropa. Frente al año pasado, tendremos un agosto sin efecto adverso del clima”, anotó.

Añadió que la mejora de las expectativas empresariales por el cambio del Gobierno central también impulsa mayor disposición de los clientes al gasto.