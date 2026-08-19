Visita a tiendas en malls y puerta a calle en Perú reportó caída interanual por segundo mes consecutivo en julio de 2026. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio).
Visita a tiendas en malls y puerta a calle en Perú reportó caída interanual por segundo mes consecutivo en julio de 2026. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio).
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Josimar Cóndor
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Para los negocios que dependen de una alta afluencia en sus comercios en Perú, el 2026 se viene presentando como un año irregular en visitas. Por efecto del proceso electoral y otras coyunturas, ciertos meses reportaron caídas; y con impulso de campañas como el Día de la Madre, también registraron repuntes. Sin embargo, en los últimos dos meses, el factor que está determinando la evolución de la concurrencia de clientes a tiendas en malls y puerta a calle es el fenómeno de El Niño, debido a que las altas temperaturas asociadas juegan en contra de categorías claves para el retail. ¿Qué rubros están logrando escapar de esa tendencia? Conozca los detalles en el último informe de Poken Perú Retail.

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