El Día de la Madre se ha consolidado como una de las fechas de mayor impacto para la movilidad urbana y el delivery en Perú, al combinar compras de último minuto, reuniones familiares y mayor actividad en puntos comerciales y gastronómicos.

En 2025, según datos de inDrive, la fecha ya había mostrado un comportamiento pico. Durante la semana del Día de la Madre se registró un incremento del 13% frente a una semana regular. Solo el domingo, se realizaron más de medio millón de viajes y se espera que en el 2026, la demanda crezca hasta en un 40%.

De acuerdo con la compañía, los mayores flujos de movilidad se concentraron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, centros comerciales como Plaza Norte, Mall del Sur, Plaza San Miguel, Jockey Plaza y Mall Aventura San Juan de Lurigancho, además de terminales terrestres y cementerios en distintas ciudades del país.

Los picos de demanda se observaron entre sábado y domingo, especialmente entre las 12:00 p. m. y 2:00 p. m., y de 5:00 p. m. a 9:00 p. m.

Delivery: los distritos de Lima con más demanda

Por otro lado, en delivery, los distritos de Lima con mayor demanda fueron San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco, Los Olivos, Comas y Cercado de Lima.

Históricamente, se sabe que gran parte de los envíos se realizan por la mañana y además se suele registrar un incremento de solicitudes del 10% a comparación de un domingo regular. Además, las categorías que tienen mayor tracción son: comida (especialmente desayunos), regalos y flores.