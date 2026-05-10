El Día de la Madre es uno de los principales termómetros de demanda en movilidad y entregas. (Foto: Andina)
El Día de la Madre es uno de los principales termómetros de demanda en movilidad y entregas. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

l combinar compras de último minuto, reuniones familiares y mayor actividad en puntos comerciales y gastronómicos.

En 2025, según datos de inDrive, la fecha ya había mostrado un comportamiento pico. Durante la semana del Día de la Madre se registró un incremento del 13% frente a una semana regular. Solo el domingo, se realizaron más de medio millón de viajes y se espera que en el 2026, la demanda crezca hasta en un 40%.

De acuerdo con la compañía, los mayores flujos de movilidad se concentraron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, centros comerciales como Plaza Norte, Mall del Sur, Plaza San Miguel, Jockey Plaza y Mall Aventura San Juan de Lurigancho, además de terminales terrestres y cementerios en distintas ciudades del país.

LEA TAMBIÉN: Historias de seis CEO peruanas sobre la maternidad: “una maestría en eficiencia”

Los picos de demanda se observaron entre sábado y domingo, especialmente entre las 12:00 p. m. y 2:00 p. m., y de 5:00 p. m. a 9:00 p. m.

Delivery: los distritos de Lima con más demanda

Por otro lado, en delivery, los distritos de Lima con mayor demanda fueron San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco, Los Olivos, Comas y Cercado de Lima.

LEA TAMBIÉN: Vinos para mamá: elección perfecta según la tradición y un sommelier peruano

Históricamente, se sabe que gran parte de los envíos se realizan por la mañana y además se suele registrar un incremento de solicitudes del 10% a comparación de un domingo regular. Además, las categorías que tienen mayor tracción son: comida (especialmente desayunos), regalos y flores.

El Día de la Madre es uno de los principales termómetros de demanda en movilidad y entregas. (Crédito: Freepik)
El Día de la Madre es uno de los principales termómetros de demanda en movilidad y entregas. (Crédito: Freepik)

TE PUEDE INTERESAR

Día de la Madre: empresas se arriesgan a multas de hasta S/ 3.8 millones por ofertas engañosas
Día de la Madre: las categorías y gasto que impulsarán las ventas en esta fecha
Día de la Madre impulsa ventas en sector gastronómico y abre espacio a las mipymes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.