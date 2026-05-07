Según la peruana G. W. Yichang, empresa importadora y distribuidora de marcas locales e internacionales, sus categorías vinculadas a esta fecha crecerían alrededor de 12% frente al 2025, impulsadas principalmente por regalos tradicionales y el mayor consumo en el hogar.

“Creemos que va a ser una campaña sólida, pero con un consumo estratégico, enfocado en categorías que el consumidor conoce y en las que confía”, explicó Eduardo Chávez, director nacional de ventas de Yichang. A su juicio, el dinamismo no vendrá de un mayor gasto, sino de una mejor asignación del presupuesto disponible.

En ese contexto, desde la empresa consideran que el comportamiento del consumidor muestra señales de cambio, con una mayor preferencia por productos conocidos, tickets controlados y celebraciones más orientadas al entorno doméstico.

El gasto se mantiene, pero cambia de destino

Uno de los principales factores de la campaña del Día de la Madre, de acuerdo con la compañía, es la estabilidad del ticket promedio. Este se ubicaría entre S/200 y S/300 por persona, en línea con el año anterior. Sin embargo, el cambio estaría en cómo se distribuye ese gasto.

“El consumidor no va a asumir riesgos, pero va a redistribuir su inversión hacia categorías tradicionales y consumo en casa”, sostuvo Chávez. Este comportamiento, según indicó, estaría influido por un entorno de mayor incertidumbre, asociado al contexto electoral y a la percepción de inseguridad.

A ello se suma la liberación de la CTS, que -de acuerdo con la firma- aporta liquidez al mercado. No obstante, este factor no impulsaría un mayor gasto, sino que contribuiría a sostener el nivel de consumo dentro de parámetros más conservadores.

Chocolates, vinos y snacks lideran la campaña

En este escenario, desde Yichang, señalan que las categorías tradicionales concentrarán la mayor demanda. Chocolates, vinos y snacks destacan por su doble rol: funcionan tanto como regalo como para el consumo durante la celebración.

“Son productos que el consumidor ya conoce y que acompañan distintas ocasiones de consumo, desde el regalo hasta las reuniones familiares”, indicó Chávez. Entre ellos, resaltan los chocolates en formatos listos para regalar y los vinos en presentaciones individuales.

Según Yichang, el consumidor prioriza compras cercanas y de última hora, con 50% de la demanda concentrada en bodegas y minimarkets. (Foto: G. W. Yichang)

De forma complementaria, la compañía identifica un mayor dinamismo en categorías asociadas al consumo en el hogar, como conservas, alimentos empacados y productos de canasta básica. Según Chávez, esta tendencia no solo responde a la campaña, sino que podría extenderse a lo largo del 2026.

“Todos los productos asociados al consumo en casa se pueden ver favorecidos este año, porque el consumidor está priorizando espacios seguros y familiares”, afirmó. En contraste, categorías como tecnología o electrodomésticos también participan de la campaña, aunque, según el ejecutivo, con menor dinamismo, debido a la preferencia por tickets más controlados.

Proximidad y ejecución definen el resultado

La dinámica de compra también plantea desafíos operativos. Según la compañía, la campaña se concentraría en un periodo de 48 horas, con picos de venta entre viernes y sábado.

“El peruano está acostumbrado a comprar uno o dos días antes, por lo que es una campaña muy dinámica que se define en muy poco tiempo”, señaló Chávez. Este patrón, añadió, refuerza la relevancia de la proximidad en los puntos de venta.

En cuanto a canales, la empresa estima que la demanda se dividirá en partes iguales: 50% en canal moderno -supermercados y centros comerciales- y 50% en canal tradicional, como bodegas y minimarkets. Según Chávez, este comportamiento responde a la necesidad de compras rápidas y cercanas al hogar. A ello se suma el canal digital -a través de plataformas de retailers y mensajería- que complementa la compra de última hora.

Para atender esta demanda, Yichang indicó que cuenta con una red de ocho centros de distribución, más de 250 vendedores, más de 30,000 puntos de venta y más de 500 mercaderistas a nivel nacional. “La clave es que el producto esté disponible en el momento exacto en que el consumidor lo busca”, dijo.

En conjunto, desde la compañía consideran que la campaña del Día de la Madre refleja un consumidor más estratégico, con decisiones de compra más enfocadas en valor, cercanía y seguridad, una tendencia que, según la compañía, no solo marcaría esta campaña, sino el comportamiento del consumo en los próximos meses.