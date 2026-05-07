De acuerdo a Yichang, el ticket promedio por el Día de la Madre se mantendría entre S/200 y S/300, pero con un consumo más racional y enfocado en productos conocidos. (Foto referencial)
De acuerdo a Yichang, el ticket promedio por el Día de la Madre se mantendría entre S/200 y S/300, pero con un consumo más racional y enfocado en productos conocidos. (Foto referencial)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

La campaña del Día de la Madre se perfila como una de las más relevantes del primer semestre para el consumo masivo, aunque marcada por un consumidor más racional. ¿En que categorías están invirtiendo los peruanos en estas fechas?

TE PUEDE INTERESAR

Día de la Madre: seis de cada 10 empresas apuestan por campañas en más de tres medios
Cenco Malls aumenta utilidad en 54% y acelera expansión comercial en Perú y la región
Día de la Madre: sector retail prevé ventas por S/ 4,500 millones en el mes de mayo
Día de la Madre se enciende con regalos “led”, ¿cuánto crecerá la campaña?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.