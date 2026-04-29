En la antesala de sus 100 años de operación, la peruana G.W. Yichang, empresa importadora y distribuidora de marcas locales e internacionales, anunció la conformación de su nuevo directorio para el periodo 2026–2029, en una etapa en la que buscará sostener el crecimiento alcanzado y reforzar su estrategia de expansión en el mercado local.

El directorio estará presidido por Arnold Wu, con Jaime Raygada como vicepresidente, e integrado por Luis Alberto Wu, James Wu, Richard Wu, Álvaro Merino y Carlos Gonzales. A este equipo se suma Nancy Yong como asesora.

De acuerdo a la empresa, el órgano reúne perfiles con experiencia en consumo masivo, gestión empresarial y expansión de negocios, combinando conocimiento interno con una mirada estratégica en un momento clave para la compañía.

La nueva conformación apunta a dar continuidad a un plan estratégico cuyo avance viene superando las proyecciones previstas, en un contexto de crecimiento sostenido en los últimos años.

Foco en crecimiento y operación

Durante este nuevo periodo, Yichang priorizará el crecimiento de su portafolio de marcas y la incorporación de nuevas representaciones, así como el fortalecimiento de su capacidad logística y su llegada al punto de venta.

En paralelo, continuará incorporando herramientas tecnológicas para optimizar la operación y la toma de decisiones, en línea con la mayor escala del negocio.

G.W. Yichang proyecta duplicar sus ventas al 2029 frente a los niveles registrados en 2022. (Foto: Yichang)

Como parte de esta hoja de ruta, Yichang proyecta duplicar sus ventas hacia el 2029 frente a los niveles registrados en 2022, en un escenario marcado por su próximo centenario y la consolidación de su presencia en el mercado local.