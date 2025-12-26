Tambo refuerza su estrategia de diferenciación en el mercado de conveniencia a través de formatos temáticos y experienciales. (Foto: Pringles/ Instagram)
Tambo refuerza su estrategia de diferenciación en el mercado de conveniencia a través de formatos temáticos y experienciales. (Foto: Pringles/ Instagram)
Redacción Gestión
La cadena de tiendas de conveniencia , un formato que busca reforzar su diferenciación frente a otros operadores del sector. La compañía apuesta por espacios diseñados para captar distintos perfiles de consumidores y ampliar su propuesta comercial, en línea con tendencias internacionales que comienzan a consolidarse en el retail local.

En esta oportunidad, la nueva tienda temática se desarrolla en alianza con Pringles, la reconocida marca de papas fritas del portafolio de Kellogg Company. Según Perú Retail, en una experiencia más atractiva, interactiva y memorable para el consumidor.

El nuevo local está ubicado en la avenida del Ejército 1128, en el distrito de Magdalena del Mar, una zona de alto tránsito urbano. La inauguración fue presentada a través de una activación orientada a la experiencia y el entretenimiento, en la que los asistentes participaron en juegos interactivos para ganar productos, disfrutaron de música en vivo a cargo de un DJ y recorrieron libremente el espacio para conocer cada detalle del diseño.

Apuesta por formato experiencial

Como parte de la propuesta, la iniciativa incluyó la reapertura del station de bocaditos y la implementación de una zona fotográfica protagonizada por Mr. P., la imagen oficial de Pringles. Estos elementos fueron diseñados para reforzar la interacción con la marca y potenciar el engagement, combinando arte visual, diseño experiencial y activaciones en punto de venta.

, apostando por formatos innovadores que incrementen la recordación en el consumidor. En el proyecto también participaron socios estratégicos del retail, como G.W. Yichang & CIA, que acompañaron el desarrollo del concepto y su ejecución en tienda.

Desde Kellogg’s, la iniciativa fue destacada públicamente por Alejandro Díaz Duarte, Categories Marketing Director de la compañía, quien señaló que esta activación marca la primera tienda insignia de Pringles en Sudamérica. “Pringles convirtió la estrategia en una experiencia mágica junto a nuestros aliados estratégicos Tiendas Tambo y G.W. Yichang & CIA, fortaleciendo el poder de nuestras marcas y desarrollando experiencias únicas e icónicas”, afirmó.

¿Cuántas tiendas temáticas inauguró Tambo en 2025?

Durante el 2025, Tambo ha acelerado su apuesta por formatos innovadores al inaugurar cuatro tiendas temáticas en Lima: una desarrollada con Pilsen Callao en la avenida Primavera 1816, en Surco; otra en alianza con Four Loko en la avenida Alfredo Benavides 5440, frente a la Universidad Ricardo Palma; una tercera inspirada en Soda San Jorge en la cuadra 45 de la avenida Javier Prado, cerca de la Universidad de Lima; y una más desarrollada junto a Pringles en el distrito de Magdalena del Mar.

Estas aperturas corresponden a conceptos diferenciados, diseñados para públicos específicos y con una propuesta que prioriza la experiencia, la interacción y la identidad de cada marca. En el caso de Pilsen Callao, el enfoque está puesto en la socialización y el encuentro entre amigos, mientras que la tienda desarrollada con Four Loko apuesta por una estética vibrante vinculada a la música y el entretenimiento.

Por su parte, el espacio inspirado en Soda San Jorge combina nostalgia y entretenimiento mediante juegos tradicionales peruanos y activaciones especiales, reforzando el vínculo con los consumidores. En conjunto, las tiendas temáticas forman parte de una estrategia que busca transformar la compra cotidiana en una experiencia más atractiva y memorable dentro del formato de conveniencia.

