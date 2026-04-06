Anderson Oliveira, director de Marketing de Harman para Sudamérica, señaló que la compañía viene registrando un crecimiento de ventas a doble dígito impulsado por la demanda de la categoría de audio en Perú. “Es un mercado con un potencial muy grande para productos de audio. Además, absorbe muy bien las nuevas tecnologías, lo que nos ayudó a alcanzar más de la mitad del share”, comentó a Gestión.

Ese dinamismo también se refleja en el nivel de inversión. Según Oliveira, Perú fue el primer país donde realizaron una apuesta más fuerte en tecnología y desarrollo, lanzamiento de productos y promotoría en tiendas. “Tuvimos buenos resultados y es donde empezamos a consolidar la presencia más fuerte en la región, poco después de Brasil”, afirmó.

Anderson Oliveira, director de Marketing de Harman para Sudamérica.

Harman consolida su negocio de audio en Perú con retail y portafolio en expansión

La presencia de Harman en el país se remonta a varios años atrás. La empresa estadounidense fue adquirida por Samsung en 2017 —en una operación de US$ 8,000 millones— y pasó a convertirse en su división de audio. Un año después, en Perú modificó su estrategía de Go to Market al elegir a un único distribuidor (Intcomex) con el objetivo de “ordenar su cobertura”, lo que impulsó su crecimiento en el negocio de consumo.

“En Perú tenemos presencia en retailers con los Perfects Stores, espacios donde los consumidores pueden probar los productos. El retail es nuestro canal más fuerte y estamos presentes en todas las cadenas de electrónica”, señaló.

Luego, en 2021, la compañía también decidió apostar por el canal digital y lanzó su propia tienda virtual. Sin embargo, este espacio funciona como complemento del canal físico, en línea en línea con una tendencia de consumo en la que los clientes prueban el producto en la tienda y luego tienen la opción de comprarlo en línea.

Dentro de su portafolio, los audífonos inalámbricos con tecnología Bluetooth vienen ganando espacio en el mercado. En ese contexto, la compañía lanzó hace un par de años los True Wireless, en un momento en que muchos consumidores aún adquirían productos con cables. “Esta tecnología brinda más libertad de movimiento, mejor batería y cancelación de ruido”, comentó.

A esta tendencia se suma el crecimiento de los Speakers (parlantes portátiles), una categoría que también gana participación en la demanda de audio. “Tenemos más del 70% de participación en portable speakers a nivel mundial. En Perú, el año pasado lanzamos la Boombox 4, resistente al agua, además de mejoras en líneas de mayor tamaño como PartyBox”, señaló.

Estos productos, según el ejecutivo, tienen un ticket medio o ligeramente superior, y permiten al consumidor elegir el tamaño según su uso y presupuesto. “Tenemos poco más de 50 SKU’s al año disponibles para el mercado peruano”, resaltó.

JBL es una marca internacional de equipos de audio —como parlantes y audífonos— que pertenece a Harman International, empresa adquirida por Samsung en 2017.

Harman evalúa abrir tiendas propias de JBL en Perú sin competir con retailers

Para este 2026, la compañía prepara nuevos lanzamientos. En febrero introdujo en el mercado OpenSound, una tecnología de audio abierto como alternativa a los audífonos inalámbricos que se insertan en el oído. Ahora, la marca alista el ingreso de un nuevo dispositivo orientado a la creación musical con Inteligencia Artificial (IA).

“Estamos desarrollando un producto que llegará a Perú en un mes y que permitirá crear música conectando diversos equipos musicales y transformando sonidos mediante IA. Ya se lanzó en Estados Unidos y México”, señaló.

Por ahora, Harman no cuenta con tiendas propias en Perú, como sí ocurre en Argentina, donde abrió locales de JBL en 2024. Sin embargo, la empresa no descarta ese formato en el mercado peruano, siempre que se articule con los retailers para evitar competencia directa.

“Es una posibilidad que se puede evaluar, considerando el portafolio disponible y la relación con los retailers. Nuestro objetivo no es competir con ellos, sino ayudarles a generar más oportunidades de negocio”, señaló.

Actualmente, la división lifestyle de Harman —que incluye los segmentos de audio de consumo y profesional— concentra la mayor parte de las ventas en Perú. A escala global, en cambio, la división automotive representa el negocio de mayor tamaño. “Trabajamos con marcas como BMW, Jeep y Lexus en el desarrollo de sistemas de audio y multimedia específicos para vehículos. Harman también tiene presencia global en tecnologías de conectividad para autos”, señaló.

De cara a este año, la compañía prevé mantener el crecimiento a doble dígito, impulsado por el gasto en productos electrónicos de audio. Oliveira sostiene que el mercado local todavía tiene margen de expansión, sobre todo si se compara con países como Chile, donde el ticket promedio es mayor. “Mantenemos siempre nuestra inversión porque es un mercado (Perú) que corresponde bien”, afirmó.

Más datos sobre Harman

Consumo. La división Lifestyle de HARMAN desarrolla productos de audio, entretenimiento y soluciones conectadas para el hogar y dispositivos portátiles bajo marcas como JBL, Harman Kardon, Mark Levinson, AKG e Infinity.

La división Lifestyle de HARMAN desarrolla productos de audio, entretenimiento y soluciones conectadas para el hogar y dispositivos portátiles bajo marcas como JBL, Harman Kardon, Mark Levinson, AKG e Infinity. Automotriz. HARMAN Automotive, filial de Samsung Electronics, desarrolla soluciones para vehículos conectados, sistemas de infoentretenimiento y audio para autos. Sus tecnologías están presentes en más de 50 millones de vehículos.

HARMAN Automotive, filial de Samsung Electronics, desarrolla soluciones para vehículos conectados, sistemas de infoentretenimiento y audio para autos. Sus tecnologías están presentes en más de 50 millones de vehículos. Audio profesional. La empresa ofrece equipos de audio e iluminación para shows y ambientación. Para ello trabaja con distribuidores especializados, debido a la alta demanda de proyectos de audio.