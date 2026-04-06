Por ahora, Harman no cuenta con tiendas propias en Perú, como sí ocurre en Argentina, donde abrió locales de JBL en 2024. (Foto: Mirgor)
Por ahora, Harman no cuenta con tiendas propias en Perú, como sí ocurre en Argentina, donde abrió locales de JBL en 2024. (Foto: Mirgor)
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Edgar Velito
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La empresa estadounidense Harman International, filial de Samsung Electronics desde 2017 y propietaria de marcas como JBL, Harman Kardon, AKG e Infinity, fortalece su presencia en el mercado peruano de audio mediante inversiones en tecnología, desarrollo y promotoría, además de consolidar su distribución a través de cadenas de retail y comercio electrónico. La compañía también impulsa nuevas categorías de productos, prepara lanzamientos con mayor integración tecnológica y evalúa ampliar su presencia comercial en el país.

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