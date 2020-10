La pandemia del covid-19 normalizó el teletrabajo y la teleeducación, y estas nuevas maneras de operar no solo impulsaron la demanda de laptops y otros equipos, sino también de accesorios de audio, inclusive reactivando algunos que venían en caída.

Así, la marca estadounidense Klip Xtreme refirió que la venta de audífonos creció 41% en unidades en septiembre pasado frente el mismo mes del 2019; y en tickets se incrementó de S/ 72 hasta los S/ 103 en el canal retail, según cifras de GfK.

El manager regional de dicha marca, Angelo Oritte, señaló que la tendencia se mantendría, pues la categoría crecería 60% el cuarto trimestre, llegando a 220,000 unidades.

“Hay una alta demanda por la coyuntura, todos los accesorios para el teletrabajo y teleeducación, así como entretenimiento en casa vienen al alza”, comentó a Gestión, tras indicar que la pandemia profundizó la preferencia por productos inalámbricos.

Y es que, en audífonos, los productos con bluetooth incrementaron su participación de 20% a 36.9%; mientras que los conectados mediante cables redujeron su share de 80% a 63.1% de enero a septiembre último.

Añadió que el incremento en los tickets responde a la demanda de artículos más especializados y de mayor valor.

Resurgen las barras de sonido

Otro cambio que trajo la pandemia fue el resurgimiento de la categoría de barras de sonido, una categoría que en los últimos años venía en caída, según Klip Xtreme.

“No se pueden hacer fiestas invitando a gente a casa, pero la venta de barras de sonido ha crecido. Todo lo que es entretenimiento en el hogar está fuerte, la gente ya no gasta mucho en ropa sino en la casa, por la familia”, anotó Oritte.

Recordó que las importaciones de esa categoría el 2019 llegaron a US$ 5 millones, siendo menor a otros segmentos como audio mayor (equipos de sonido y parlantes de más de 100 watts, con US$ 40 millones) y audífonos (US$ 17 millones).

Equipos de sonido a la baja

En contraste con categorías de menores tickets y más portables, el audio mayor tuvo una fuerte contracción por la pandemia. Así, Klip Xtreme, refiere que la categoría tuvo caídas de doble dígito en marzo y abril, para luego experimentar picos de venta.

Ahora, mencionó que los volúmenes están al 80% de la venta pre pandemia (enero y febrero), según cifras de GfK.

Klip Xtreme competirá en canal retail

A 12 años de su llegada al Perú, la estadounidense Klip Xtreme busca capitalizar las nuevas demandas surgidas en la pandemia para posicionarse en la categoría de audífonos. Y desde ese rubro, donde ya tomó 3.5% de participación, la empresa se expande a más segmentos de audio, como parlantes dos en uno, entre otros. En canales, proyecta competir con más fuerza en los retailers, tras haberse afianzado en el segmento tradicional con una participación de 40% en tiendas de galerías y otros formatos, que suman 10,000 en el Perú.