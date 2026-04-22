El Día de la Madre, que se celebra cada segundo domingo de mayo en el país, se consolida como una de las fechas más relevantes para el comercio. Según estimaciones de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), los peruanos gastarían más de S/ 3,500 millones en centros comerciales en el marco de esta campaña, reflejando el dinamismo del consumo interno.

Este desempeño se explica por un contexto de mejora en las condiciones económicas, que ha fortalecido la capacidad de gasto de los hogares. En esa línea, el gremio destaca que la campaña del Día de la Madre vuelve a posicionarse como uno de los principales motores de ventas para el sector retail, con impacto durante todo el mes de mayo.

“Ya estamos encima de la campaña del Día de la Madre y las perspectivas son óptimas. Hay mayor empleo y, por lo tanto, hay más capacidad de gasto de los peruanos que los años anteriores. Estimamos que podríamos superar los S/3,500 millones en ventas en el mes de mayo”, señaló José Antonio Contreras, gerente general de ACCEP.

El buen momento del sector no se limita a esta campaña. De acuerdo con el representante gremial, durante el primer trimestre de 2026 los centros comerciales registraron un crecimiento de dos dígitos, ubicado entre el 12% y el 15%, lo que ha reforzado la confianza de operadores, marcas e inversionistas.

La mejora en el empleo está impulsando una mayor capacidad adquisitiva de los hogares, dinamizando el gasto en campañas comerciales clave. (Foto: Andina)

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Nuevos centros comerciales

En paralelo, el sector mantiene una dinámica de expansión sostenida, pese a factores de incertidumbre como el escenario político local y riesgos externos, entre ellos el conflicto bélico en Irán. Aun así, el interés por invertir en infraestructura comercial se mantiene firme.

En ese contexto, se prevé la incorporación de aproximadamente 200,000 metros cuadrados adicionales de área arrendable a nivel nacional, como parte de proyectos de inversión y remodelación impulsados por diversos grupos económicos, lo que evidencia la solidez del mercado inmobiliario comercial.

“Los grupos económicos han declarado proyectos de inversión y de remodelación por 200,000 metros cuadrados más de área arrendable para estos dos años. A nivel nacional estamos en desarrollo entre 4 a 5 centros comerciales más para este año, y creemos que hay espacio todavía para crecer en ciudades pequeñas al interior del país y en distritos de Lima que aún no tienen retail como Carabayllo y Puente Piedra”, precisó Contreras.

Asimismo, indicó que entre los proyectos en marcha destacan dos desarrollos en Trujillo, así como nuevas aperturas previstas en Lima, específicamente en los distritos de Miraflores y San Juan de Lurigancho.

La expansión del sector se refleja en la incorporación de 200.000 m² adicionales de área arrendable a nivel nacional. (Foto: Andina)

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