En el universo del vino solemos hablar de la “madre” como ese sedimento vital, la materia primigenia que da vida al vinagre noble o sostiene la fermentación de lo nuevo. Pero en la arquitectura de la civilización y, especialmente, en la calidez de nuestras mesas peruanas, la madre es el terroir definitivo: ese suelo sagrado donde se siembran los valores y se cosecha el carácter.

El matriarcado de las cavas

"Hoy, en un Perú que se degusta con orgullo, la importancia de la madre en la estructura social es comparable con la de una cepa antigua: sus raíces son las más profundas, las que han aprendido a extraer agua de la piedra en tiempos de sequía", escribe el sommelier José Bracamonte.

Históricamente, mientras el hombre se aventuraba en la conquista de la tierra, fue la mujer quien custodió el fuego y la fermentación. En las crónicas silenciadas de la enología, la madre ha sido la sommelier invisible de la historia. Desde las matronas romanas que gestionaban las despensas de ánforas hasta las legendarias viudas de Champaña, la maternidad ha sido sinónimo de preservación.

En nuestras familias, la madre es la guardiana del “maridaje emocional”. Ella sabe, por puro instinto de crianza, qué palabras necesitan el tanino firme de la disciplina y qué momentos requieren la frescura ligera de una caricia. Si el vino es tiempo embotellado, la madre es dueña de los tiempos: entiende que, al igual que un Gran Reserva, un hijo necesita una vigilia silenciosa, una penumbra protectora y una fe inquebrantable en que el futuro será sublime.

La herencia en la copa

Hoy, en un Perú que se degusta con orgullo, la importancia de la madre en la estructura social es comparable con la de una cepa antigua: sus raíces son las más profundas, las que han aprendido a extraer agua de la piedra en tiempos de sequía. Ella es quien transmite el ritual. No se aprende a brindar por inercia; se aprende viendo a una madre alzar la copa con elegancia, celebrando no solo el contenido, sino también la presencia de los suyos.

La familia es, en esencia, una cata vertical. Cada generación es una añada distinta, con sus propios matices y desafíos climáticos, pero todas comparten el mismo origen y el mismo sello distintivo que otorga el amor materno. En las familias de tradición vitivinícola, la madre representa el equilibrio: la acidez necesaria para mantenernos vivos y la dulzura final que nos invita a volver siempre a casa.

Vinos y Día de la Madre

Este Día de la Madre propongo dejar de lado, por un instante, las notas técnicas. No busquemos en la copa frutos rojos o maderas nobles; busquemos el reflejo de quien nos enseñó el valor de la gratitud. Al descorchar esa botella especial, hagámoslo con la misma reverencia con la que ella ha cuidado nuestra historia.

Porque si el vino es el único arte que se puede beber, la madre es la única artista capaz de convertir una comida sencilla en un banquete y una existencia ordinaria en un legado extraordinario.

Selección de etiquetas

Como sommelier, entiendo que cada madre posee un bouquet único. Para aquellas que aprecian la historia detrás de cada sorbo, he seleccionado tres joyas que representan la excelencia del Viejo y del Nuevo Mundo:

1. Para la madre de elegancia atemporal: Veuve Clicquot La Grande Dame

No existe tributo más preciso que el champán de “La Gran Dama”. Este cuvée de prestige rinde homenaje a Barbe-Nicole Ponsardin, la viuda que revolucionó la enología moderna.

Perfil: predominancia de Pinot Noir, que otorga una estructura firme pero sedosa.

Por qué ella: para la madre que es el pilar de la familia; aquella que combina fuerza, resiliencia y una distinción natural que no necesita alzar la voz para destacar.

2. Para la madre de espíritu vanguardista: Catena Zapata Adrianna Vineyard River Stones Malbec

Proveniente de una de las parcelas más exclusivas del mundo, este vino es el resultado de una búsqueda incansable de perfección en los suelos pedregosos de Gualtallary.

Perfil: frescura mineral, notas de violetas y una elegancia que redefine lo que un Malbec puede llegar a ser.

Por qué ella: para la madre detallista, amante del arte y de las experiencias sensoriales complejas; aquella que siempre busca la excelencia y aprecia la belleza de lo auténtico.

3. Para la madre que atesora la tradición: Castillo Ygay Gran Reserva Especial

Un vino que solo se elabora en añadas excepcionales. Es la personificación de la paciencia: años de crianza en roble y descanso en botella antes de ver la luz.

Perfil: notas de tabaco, cuero y fruta compotada; un equilibrio magistral entre madera y vida.

Por qué ella: es el regalo ideal para la madre que custodia las historias familiares, valora el paso del tiempo y entiende que las cosas más valiosas de la vida requieren espera y sabiduría.

¡Salud por ellas, nuestro origen y nuestro mejor destino!

Carpe vinum “Aprovecha el vino”