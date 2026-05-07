Ante el incremento de ventas por el Día de la Madre, el Indecopi recordó a las empresas que las promociones y ofertas comerciales deben cumplir con lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo N.° 1044).

En esa línea advirtió que la difusión de promociones falsas puede ser sancionada con multas de hasta 700 UIT, equivalentes a S/ 3′ 850,000.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (ST-CCD) realiza de manera continua acciones de supervisión a nivel nacional para verificar que las promociones difundidas en distintas campañas comerciales sean reales y brinden información clara a los consumidores, informó Indecopi.

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Recordó que en los últimos cuatro años (2022–2026), la ST-CCD ha iniciado 139 investigaciones preliminares contra diversas empresas por presuntas infracciones relacionadas con la difusión de promociones de venta, como promociones falsas, omisión de la duración de las ofertas o de la cantidad mínima de unidades disponibles, entre otras.

El Indecopi recordó que las promociones, descuentos o rebajas deben ser excepcionales y temporales, y ofrecer condiciones más ventajosas para el público. Asimismo, deben informar de manera clara su duración, la cantidad mínima de unidades disponibles y el precio final, el cual debe incluir todos los impuestos, comisiones u otros cargos aplicables.

El Indecopi recordó que las promociones, descuentos o rebajas deben ser excepcionales y temporales, y ofrecer condiciones más ventajosas para el público. (Foto: Pixabay)

Precio en dólares

Del mismo modo, cuando se publicite un precio en dólares, este debe consignarse también en soles, indicando el tipo de cambio aplicable. En caso existan condiciones o restricciones, estas deben comunicarse de forma clara, visible y destacada en todos los anuncios publicitarios.

Lo que deben hacer los consumidores

El Indecopi instó a los consumidores a verificar que el precio cobrado coincida con el anunciado o con el descuento ofrecido, y a conservar el comprobante de pago o la publicidad de la promoción, ya que estos documentos pueden servir como medios de prueba ante un eventual reclamo.