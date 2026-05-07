Ante el incremento de ventas por el Día de la Madre, el Indecopi recordó a las empresas que las promociones y ofertas comerciales deben cumplir con lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo N.° 1044).
En esa línea advirtió que la difusión de promociones falsas puede ser sancionada con multas de hasta 700 UIT, equivalentes a S/ 3′ 850,000.
La Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (ST-CCD) realiza de manera continua acciones de supervisión a nivel nacional para verificar que las promociones difundidas en distintas campañas comerciales sean reales y brinden información clara a los consumidores, informó Indecopi.
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Recordó que en los últimos cuatro años (2022–2026), la ST-CCD ha iniciado 139 investigaciones preliminares contra diversas empresas por presuntas infracciones relacionadas con la difusión de promociones de venta, como promociones falsas, omisión de la duración de las ofertas o de la cantidad mínima de unidades disponibles, entre otras.
El Indecopi recordó que las promociones, descuentos o rebajas deben ser excepcionales y temporales, y ofrecer condiciones más ventajosas para el público. Asimismo, deben informar de manera clara su duración, la cantidad mínima de unidades disponibles y el precio final, el cual debe incluir todos los impuestos, comisiones u otros cargos aplicables.
Precio en dólares
Del mismo modo, cuando se publicite un precio en dólares, este debe consignarse también en soles, indicando el tipo de cambio aplicable. En caso existan condiciones o restricciones, estas deben comunicarse de forma clara, visible y destacada en todos los anuncios publicitarios.
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Lo que deben hacer los consumidores
El Indecopi instó a los consumidores a verificar que el precio cobrado coincida con el anunciado o con el descuento ofrecido, y a conservar el comprobante de pago o la publicidad de la promoción, ya que estos documentos pueden servir como medios de prueba ante un eventual reclamo.