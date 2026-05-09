El INEI reveló que el 67.7% de las madres en edad de trabajar participa activamente en la economía peruana, lo que demuestra su aporte al desarrollo del país.

Por grupo etario, el 73.4% de las mamás de 25 a 44 años integra la PEA; las de 45 a más, en 63%; y las de 15 a 24 años, en 53.2%. Además, la tasa de ocupación llegó al 95.8%.

“El trabajo, dedicación y esfuerzo de las madres peruanas constituye un valioso aporte para el desarrollo económico y social del país“, indicó Gaspar Morán, jefe del INEI.

Por rama de actividad, el 69.5% de las madres peruanas se dedica a servicios (43.7%) y comercio (25.8%); mientras que el 21.4% trabaja en agricultura, pesca o minería; el 8.5% en manufactura y el 0.6%, en construcción.

69,5% de las madres labora en actividades de servicios y comercio, añade el INEI. Foto: referencial

Asimismo, el 45.5% de las madres trabaja de manera independiente, y el 43.4% es asalariada. 11.0% son trabajadoras familiares no remuneradas, precisa el INEI.

Y, por tamaño de empresa, el 77.5% se desempeña en empresas de 1 a 10 trabajadores (pequeñas); el 16.3%, en grandes empresas de 51 a más trabajadores y el 5.2%, en medianas.