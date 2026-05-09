46 de cada 100 madres son trabajadoras independientes, según el INEI. Foto: difusión
46 de cada 100 madres son trabajadoras independientes, según el INEI. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

participa activamente en la economía peruana, lo que demuestra su aporte al desarrollo del país.

Por grupo etario, el 73.4% de las mamás de 25 a 44 años integra la PEA; las de 45 a más, en 63%; y las de 15 a 24 años, en 53.2%. Además, la tasa de ocupación llegó al 95.8%.

, indicó Gaspar Morán, jefe del INEI.

LEA TAMBIÉN: Día de la Madre: las categorías y gasto que impulsarán las ventas en esta fecha

Por rama de actividad, mientras que el 21.4% trabaja en agricultura, pesca o minería; el 8.5% en manufactura y el 0.6%, en construcción.

69,5% de las madres labora en actividades de servicios y comercio, añade el INEI. Foto: referencial
69,5% de las madres labora en actividades de servicios y comercio, añade el INEI. Foto: referencial

Asimismo, el 45.5% de las madres trabaja de manera independiente, y el 43.4% es asalariada. 11.0% son trabajadoras familiares no remuneradas, precisa el INEI.

LEA TAMBIÉN: Día de la Madre se enciende con regalos “led”, ¿cuánto crecerá la campaña?

Y, por tamaño de empresa, el 77.5% se desempeña en empresas de 1 a 10 trabajadores (pequeñas); el 16.3%, en grandes empresas de 51 a más trabajadores y el 5.2%, en medianas.

TE PUEDE INTERESAR

Senamhi informa condiciones meteorológicas durante el fin de semana por el Día de la Madre
Día de la Madre: empresas se arriesgan a multas de hasta S/ 3.8 millones por ofertas engañosas
Día de la Madre: las categorías y gasto que impulsarán las ventas en esta fecha
Día de la Madre impulsa ventas en sector gastronómico y abre espacio a las mipymes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.