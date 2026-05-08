El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informa que, durante el fin de semana por el Día de la Madre, del viernes 8 al lunes 11 de mayo, se presentarán condiciones meteorológicas variables en el país.

Se prevé incremento de la temperatura diurna, principalmente, en la costa norte y sur y a lo largo de la sierra; descenso de temperatura nocturna en zonas altoandinas y el ingreso del primer friaje del año en la selva, acompañado de lluvias, ráfagas de viento y descenso de temperaturas. Mientras que en Lima metropolitana, predominará cielo entre cubierto y nublado, niebla, neblina y lloviznas dispersas.

Costa y sierra: incremento de temperatura diurna y radiación UV

Del sábado 9 al lunes 11 de mayo, continuará el incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad en la costa (norte y sur) y sierra del país, debido a la escasa nubosidad durante el mediodía, lo que favorecerá también el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

En la costa norte, se prevén temperaturas máximas entre 25 °C y 36 °C, principalmente en Tumbes y Piura; en la costa sur, se prevén temperaturas máximas entre 24°C y 29°C, principalmente en Moquegua y Tacna. En la sierra norte y centro, las temperaturas máximas oscilarán entre 20 °C y 30 °C, mientras que en la sierra sur se esperan valores entre 16 °C y 30 °C. Asimismo, se registrarían ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h durante las tardes.

Lima Metropolitana: cielo cubierto y lloviznas dispersas

En Lima Metropolitana predominará cielo entre cubierto y nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche. Asimismo, se presentarán episodios de niebla, neblina y lloviznas dispersas, principalmente en distritos cercanos al litoral, generando sensación de frío y reducción de la visibilidad en algunos sectores.

Sierra: descenso de temperatura nocturna

Entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo, se prevé el descenso de la temperatura nocturna de moderada a fuerte intensidad en la sierra norte y sur. En localidades ubicadas por encima de los 2,500 m s. n. m. de la sierra norte, se esperan temperaturas mínimas entre 6 °C y 12 °C.

En la sierra sur, en zonas sobre los 3,200 m s. n. m., las temperaturas mínimas oscilarían entre 0 °C y -8 °C, mientras que en localidades por encima de los 4,000 m s. n. m. se registrarían valores cercanos a los -10 °C. Estas condiciones estarán acompañadas de ráfagas de viento próximas a los 45 km/h.

Selva: lluvias y primer friaje del año

En la selva, desde el viernes 8 al lunes 11 de mayo, se presentarán lluvias de moderada a extrema intensidad asociadas al primer friaje del año, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades superiores a los 55 km/h.

Se prevén acumulados de lluvia de hasta 80 mm/día en la selva norte, alrededor de 75 mm/día en la selva centro y valores cercanos a los 70 mm/día en la selva sur. Asimismo, entre el sábado 9 y el martes 12 de mayo, se registrará el descenso de la temperatura en la región amazónica, con temperaturas mínimas (nocturnas) cercanas a los 12 °C en la selva sur, 16 °C en la selva centro y valores próximos a los 18 °C en la selva norte.

El Senamhi recomienda a la población que realizará viajes o actividades al aire libre durante el fin de semana por el Día de la Madre mantenerse informada a través de sus canales oficiales y considerar las medidas de prevención necesarias ante cambios en las condiciones meteorológicas.