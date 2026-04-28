El invierno en el Perú podría alejarse de sus características habituales este año. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), durante el segundo semestre se registraría un incremento de la temperatura del mar frente a la costa peruana , lo que se traduciría en estaciones más cálidas de lo normal.

Grinia Ávalos Roldán, directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, explicó que las proyecciones actuales apuntan a que tanto el otoño como el invierno presenten temperaturas promedio hasta dos grados por encima de lo habitual.

Incertidumbre sobre El Niño

Pese a este escenario, la especialista subrayó que aún no es posible determinar con precisión si se desarrollará un evento de gran magnitud, como un “Super Fenómeno El Niño”.

Indicó que, si bien existe consenso entre modelos internacionales sobre la continuidad de condiciones cálidas en el Pacífico Central, todavía se requiere mayor evidencia para definir la intensidad del fenómeno. “Necesitamos todavía, conocer más; tener más elementos para precisar mejor sobre el alcance y la magnitud de este evento”, sostuvo a Andina.

En esa línea, añadió que los modelos climáticos globales tienen limitaciones para estimar con exactitud eventos de gran escala, por lo que un pronunciamiento definitivo sería “prematuro”.

Calentamiento del mar en camino

El Senamhi proyecta que, a partir de junio, se consolide un proceso de calentamiento en el Pacífico Central, que también impactaría la zona oriental. Este comportamiento explicaría por qué el durante ese período, “tanto la parte central como oriental van a estar más cálidas de lo normal”.

“A partir de junio se va a saber la intensidad con más certeza (...) Lo que ahora sí podemos indicar es el consenso de los modelos de los centros internacionales del clima respecto a que hacia el segundo semestre, a partir de junio empieza un calentamiento en el Pacífico Central”, manifestó Ávalos.

Además, se mantiene vigente la alerta emitida por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) respecto a la presencia de un Niño Costero, el cual podría extenderse hasta enero de 2027.

El Senamhi prevé temperaturas hasta dos grados por encima de lo normal durante otoño e invierno en el Perú. Foto: Senamhi.

“Vamos a tener condiciones más cálidas de lo normal en el otoño. El invierno no será muy frío porque estamos cerca de un mar que va a estar más cálido todavía, según las perspectivas del Enfen”, precisó Ávalos.

Este escenario podría tener efectos progresivos en sectores clave. El aumento de la temperatura podría alterar el desarrollo de cultivos importantes, así como modificar las condiciones de la pesca en el litoral peruano.

Lluvias: costa seca y sierra variable

En cuanto a las precipitaciones, el Senamhi descarta lluvias relevantes en la costa durante otoño e invierno, debido a que el calentamiento del mar no favorecería este tipo de eventos en dichas estaciones.

Sin embargo, en la zona andina se anticipa un comportamiento más variable. Se prevé una primavera más seca de lo normal en regiones como Puno, Cusco y Arequipa, lo que podría retrasar el inicio de la temporada de lluvias.

Posteriormente, hacia diciembre o enero, las precipitaciones en la sierra podrían intensificarse por encima de sus niveles habituales, en un contexto asociado a un eventual Niño de alcance global.

Ante este panorama, la especialista instó a las autoridades a considerar estas proyecciones para anticipar medidas frente a posibles impactos climáticos.