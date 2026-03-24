Habrá ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde. . Foto: Andina
Habrá ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde. . Foto: Andina
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Redacción Gestión
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recomendó adoptar medidas de preparación ante el Aviso Meteorológico N.° 108 (nivel naranja) del Senamhi, que informó sobre el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad.

Esta se presentará en la sierra de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, durante el miércoles 25 de marzo.

De acuerdo con el pronóstico, se prevén temperaturas máximas entre 17 °C y 29 °C en localidades ubicadas por encima de los 2,500 m. s. n. m. Asimismo, se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), así como ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde.

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Habrá ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde. (Foto: Andina)
Habrá ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde. (Foto: Andina)

Ante esta situación, el Indeci recomienda a la población aplicarse bloqueador o protector solar si se está expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta; asimismo, se sugiere beber abundante líquido y no exponerse de forma directa a los rayos del sol.

Del mismo modo, se recomienda mantener una adecuada ventilación en la vivienda y en el centro de labores, utilizar ropa de colores claros y aumentar el consumo de líquidos para asegurar una correcta hidratación.

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El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.

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