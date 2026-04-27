La región Lambayeque atraviesa jornadas de intenso calor, según el más reciente informe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que da cuenta de condiciones climáticas marcadas por extremos en distintas zonas durante las últimas 24 horas.

En la franja costera, el distrito de Jayanca registró la temperatura más elevada con 36 °C , seguido de Pasabar con 35 °C. También se reportaron valores por encima de los 33 °C en Motupe y Tongorrape, configurando un escenario de calor persistente en la zona norte.

En contraste, la sierra lambayecana presentó condiciones más frías y húmedas. En Incahuasi, la temperatura máxima alcanzó los 17 °C, con una mínima de 8.4 °C , además de acumularse 18.8 milímetros de precipitación, el mayor registro del reporte.

Lambayeque registra temperaturas de hasta 36 °C en la costa, mientras zonas altoandinas reportan lluvias y descenso térmico. Foto: Andina.

Por su parte, la ciudad de Chiclayo mostró un comportamiento intermedio, con temperaturas cercanas a los 32 °C en sectores como Vista Florida, en Picsi, donde la humedad elevó la sensación térmica.

El informe también advierte una limitada presencia de lluvias en gran parte de la costa, con varias estaciones que no registraron precipitaciones, lo que intensifica la percepción de sequedad y calor en la región.

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Este escenario evidencia la variabilidad climática en Lambayeque, donde en un mismo día coexisten condiciones de calor extremo en la costa y lluvias acompañadas de bajas temperaturas en la sierra.

Ante ello, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada a la radiación solar y tomar precauciones frente a cambios bruscos del clima, especialmente en zonas rurales y altoandinas.