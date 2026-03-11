Los propios pescadores han iniciado labores para rescatar las maderas que el mar arrastra hasta la orilla, con la esperanza de reutilizarlas cuando las condiciones del mar mejoren. Foto: Andina
Los propios pescadores han iniciado labores para rescatar las maderas que el mar arrastra hasta la orilla, con la esperanza de reutilizarlas cuando las condiciones del mar mejoren. Foto: Andina
Redacción Gestión
, tras el oleaje registrado en el litoral de la región norteña.

Según lo reportado, parte de la estructura del antiguo embarcadero se ha desprendido, dejando maderas, durmientes y vigas esparcidos a lo largo de la orilla de la playa.

Ante ello, por disposición de la Capitanía del puerto de Pimentel, se suspendió de manera temporal

Francisco Ñiquen, presidente de la Asociación San Pedro de Pescadores Artesanales de Puerto Eten, explicó que el fuerte oleaje no solo impide salir a pescar, sino que también amenaza con destruir completamente el muelle.

“El oleaje es bastante fuerte y nos impide trabajar. Además, está trayendo abajo nuestra fuente de trabajo que es el muelle. Las instalaciones del viejo muelle las usamos para embarcarnos y desembarcar”, indicó el dirigente.

por parte de autoridades locales, regionales ni nacionales.

Ante la emergencia, los propios pescadores han iniciado labores para rescatar las maderas que el mar arrastra hasta la orilla, con el objetivo de poder reutilizarlas cuando las condiciones del mar mejoren.

Francisco Niquen añadió que han solicitado apoyo logístico a la municipalidad para trasladar las estructuras recuperadas, pero hasta el momento no han recibido una respuesta favorable debido a la falta de vehículos disponibles.

La situación se vuelve aún más crítica debido a la cercanía de la Semana Santa, temporada en la que aumenta la demanda de pescado y los pescadores esperan mejorar sus ingresos.

“En estas fechas nuestro producto tiene más cotización, pero si no nos dejan trabajar será muy difícil para nosotros llevar el sustento a casa”, puntualizó.

El muelle, que tiene más de 150 años de construcción, habría superado su vida útil.(Foto: Andina)
El muelle, que tiene más de 150 años de construcción, habría superado su vida útil.(Foto: Andina)

