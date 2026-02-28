El estado activo del fenómeno de El Niño Costero y la temporada de lluvias en Perú han provocado que Lima y diversas ciudades estén expuestas a deslizamientos, inundaciones y huaicos, por lo que el Gobierno ha declarado el estado de emergencia en varios distritos de más de una docena de regiones, con el fin de ejecutar acciones de prevención y respuesta inmediata. Ante este peligro, te contamos cómo identificar las zonas críticas en el país y reconocer los principales factores de riesgo en tu localidad.

¿CÓMO IDENTIFICAR LAS ZONAS CRÍTICAS EN PERÚ?

Como la prevención ante las fuertes lluvias es importante, hay plataformas digitales gratuitas oficiales para anticipar desbordes, inundaciones y activación de huaicos que pondrían en riesgo la vida de miles de personas. Estas son:

1. Geoquebradas (Minam)

Plataforma "Geoquebradas" del Ministerio del Ambiente (Foto: Minam)

El Ministerio del Ambiente ha puesto a disposición de las autoridades y ciudadanía la plataforma digital “Geoquebradas”, una herramienta gratuita que permite identificar a diario la posible activación de quebradas ante precipitaciones intensas y estimar su impacto sobre la población, viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud, carreteras, pasivos ambientales y botaderos, tanto a nivel nacional como departamental, provincial y distrital.

¿Cómo usar su plataforma?

Primero, ingresa a https://geoservidorperu.minam.gob.pe/geoquebradasestadistica/.

Una vez dentro selecciona entre estas opciones: Quebradas activas y Riesgo por activación de quebradas, luego elige departamento, provincia y distrito de tu interés.

Cuando te encuentres en esta plataforma podrás ver la cantidad de quebradas activas, por niveles de intensidad y riesgo, en ese momento. Además, conocer el número de viviendas y población afectada.

2. Ingemmet

Herramienta "Perú en alerta" del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Foto: Ingemmet)

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) implementó la herramienta en línea “Perú en alerta/), que permite conocer y visualizar las zonas críticas en tiempo real. Julio Lara, especialista en peligros geológicos de esta institución, dijo que el Senamhi emite avisos meteorológicos de lluvias y el Ingemmet cruza esos datos con las zonas identificadas. “Se puede visualizar en tiempo real las zonas críticas que podrían reactivarse y generar peligro en la población ante esta época de lluvias”, publica América TV.

¿Cómo usar su plataforma?

Ingresa a https://ingemmet-peru.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d5eb2c810a814580aafe5c7e6502162f y aparecerá sobre la plataforma una ventana de “Perú en alerta”. Haz clic en “Enter”.

La página de inicio se divide en dos espacios (izquierdo que contiene datos y el derecho con el mapa del Perú).

En el lado izquierdo: en el lado superior aparecerá en un recuadro rojo la cantidad de zonas críticas a nivel nacional. Debajo de este hay varias pestañas: reporte, reporte anterior, zonas críticas y más, que puedes elegir de acuerdo con lo que desees saber; mientras lo haces se abre el gráfico respectivo de tu elección.

en el lado superior aparecerá en un recuadro rojo la cantidad de zonas críticas a nivel nacional. Debajo de este hay varias pestañas: reporte, reporte anterior, zonas críticas y más, que puedes elegir de acuerdo con lo que desees saber; mientras lo haces se abre el gráfico respectivo de tu elección. En el lado derecho: elige el ícono de la sirena color rojo parpadeante que está arriba para hacer un análisis de proximidad de peligros geológicos. Cuando lo hagas, aparecerán algunas opciones en la parte inferior del lado izquierdo de esa área: ve a “Seleccione en el mapa” y haz clic en el primer ícono para agregar un punto en el mismo mapa peruano. Luego ve al siguiente cuadro de “Zona de influencia” para determinar qué área vas a abarcar. Después selecciona capa y podrás descargar el reporte.

OJO: para entender mejor, hay un video explicativo del uso de esta herramienta, la cual aparece cuando entras al enlace que proporcionamos líneas arriba. Solo haz clic en “Cómo usar”.

3. IGP (Monitoreo en tiempo real)

A través del Instituto Geofísico del Perú también puedes detectar puntos críticos en el país (Foto: IGP)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro de Monitoreo de Deslizamientos y Huaicos, monitorea las quebradas Huaycoloro y Rioseco mediante sus cuatro estaciones distribuidas en puntos estratégicos, donde se presentan datos e imágenes, y el rango de alerta:

Leve: el volumen de fluido no representa riesgo de desborde, pero se recomienda estar alerta al desarrollo del evento.

el volumen de fluido no representa riesgo de desborde, pero se recomienda estar alerta al desarrollo del evento. Moderado: las dimensiones del evento podrían provocar desbordes en las zonas de poca profundidad de la quebrada.

las dimensiones del evento podrían provocar desbordes en las zonas de poca profundidad de la quebrada. Alto: existe una muy alta probabilidad de desborde, por lo que se recomienda alejarse de las zonas cercanas al cauce de la quebrada.

¿Cómo usar su plataforma?

Ingresa a: https://www.igp.gob.pe/servicios/centro-monitoreo-deslizamientos-huaicos/estaciones.

Una vez dentro podrás monitorear las quebradas Huaycoloro y Rioseco.

¿CÓMO RECONOCER LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO ANTE UN DESLIZAMIENTO, INUNDACIÓN O HUAICO?

Para reconocer los factores de riesgo en tu localidad debes fijarte en el tipo de terreno, la cercanía al río o quebrada, y cómo ha llovido e impactado esa zona en años anteriores.

Factores físicos de la zona

Laderas empinadas, cerros muy inclinados, taludes cortados para abrir pistas o casas, y cerros con roca muy fracturada o suelo suelto son zonas típicas de deslizamientos y huaicos, precisa Ingemmet.

Márgenes de ríos, quebradas que parezcan “secas” y planicies inundables son áreas propensas a inundaciones, desbordes y activación de huaicos cuando hay lluvias intensas.

Lugares donde ya han caído huaicos, derrumbes o se han inundado en años anteriores tienen una probabilidad alta de volver a verse afectados con fuertes lluvias.

Señales de vulnerabilidad urbana

Las viviendas construidas cerca de ríos, en cauces de quebradas, en la parte baja de laderas inestables o sobre rellenos tienen mayor riesgo.

Los asentamientos informales en cerros sin muros de contención, sin drenaje pluvial y con pistas o escaleras improvisadas también son vulnerables.

La falta de alcantarillado adecuado, buzones tapados y drenajes colapsados incrementan el riesgo de inundaciones repentinas en zonas urbanas bajas.

Observa lo siguiente cuando llueve

Si hay lluvias intensas y prolongadas que humedecen demasiado el suelo, hay mayor probabilidad de deslizamientos y huaicos.

Nuevas grietas en el suelo, paredes o pisos; postes inclinados o árboles que empiezan a “ladearse” son señales de que el terreno se está moviendo.

En ríos y quebradas: aumento rápido del caudal, agua muy turbia con palos y piedras, ruido fuerte bajando por la quebrada son señales de posible huaico.

Las intensas lluvias han provocado deslizamiento, huaicos e inundaciones en Perú. En la imagen, un hombre pasa junto a una camioneta volcada tras las fuertes lluvias en la ciudad de Arequipa, sur de Perú, el 25 de febrero de 2026 (Foto: Diego Ramos / AFP)